Заявление Пескова цитируют российские пропагандистские СМИ.

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Что в Кремле говорят о письме Зеленского?

Дмитрий Песков прокомментировал открытое письмо, которое Владимир Зеленский написал к российскому диктатору.

Если он (Зеленский, – 24 Канал) хочет поговорить, может приехать в Москву в любой момент,

– сказал пресс-секретарь Путина.

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В то же время представитель добавил, что сам Путин пока не ознакомился с содержанием письма.

Напомним, в письме к главе Кремля Владимир Зеленский в очередной раз призвал Россию завершить эту войну и заявил о необходимости примирения на честных и гарантированных условиях, которые сделают невозможным ее повторное развертывание.

Он отметил, что Украина предлагает прямой формат переговоров между сторонами и выражает готовность к встречам для обсуждения конфликта. По словам президента, для такой встречи могут быть выбраны нейтральные площадки в других странах, в частности в Швейцарии, Турции или государствах Арабского мира.

В своем письме Зеленский предложил определить конкретную дату переговоров на уровне лидеров.

Отдельно глава государства отметил, что важную роль в переговорном процессе должны играть Европа и Соединенные Штаты, поскольку именно они могут влиять на формирование новой архитектуры безопасности в регионе.

Министр иностранных дел Андрей Сибига впоследствии отметил, что это письмо является серьезным предложением к России по завершению войны – Украина официально передаст обращение Путину через собственные дипломатические каналы.