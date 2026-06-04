Об этом говорится в тексте письма, опубликованном на сайте президента.

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Сколько еще Россия планирует воевать?

Зеленский рассказал, что Украина обладает данными от разведки, что Россия сейчас рассматривает планы войны еще и на 2027 и 2028 годы.

Также россияне надеются, что баллистика сделает для них то, чего не сделало все остальное.

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Вы хотите втянуть еще больше в войну Беларусь, и сейчас мы вынуждены готовиться еще и к этому. Мы видим, что вы разыгрываете какую-то партию с Приднестровьем. Ваши пропагандисты угрожают так или иначе всем соседям. Действительно ли вы хотите пройти через все это?

– написал Зеленский.

Он заметил, что выбор сейчас за Россией, и призвал закончить войну.

"Надо сделать это честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны", – добавил украинский глава.

Что еще сказал Зеленский в письме?

Зеленский отметил, что Украина готова прекратить огонь полностью – для времени, когда будут продолжаться переговоры.

Также он предложил Путину определить четкую дату личной встречи.

Коснулся президент в вопрос фронта. Он отметил российскому диктатору, что России не удастся захватить Донецкую область и в этом году.