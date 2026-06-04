Заяву Пєскова цитують російські пропагандистські ЗМІ.

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Що в Кремлі кажуть про лист Зеленського?

Дмитро Пєсков прокоментував відкритий лист, який Володимир Зеленський написав до російського диктатора.

Якщо він (Зеленський, – 24 Канал) хоче поговорити, може приїхати до Москви будь-якої миті,

– сказав прессекретар Путіна.

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Водночас речник додав, що сам Путін поки не ознайомився зі змістом листа.

Нагадаємо, в листі до очільника Кремля Володимир Зеленський вкотре закликав Росію завершити цю війну та заявив про необхідність примирення на чесних та гарантованих умовах, які унеможливлять її повторне розгортання.

Він наголосив, що Україна пропонує прямий формат переговорів між сторонами та висловлює готовність до зустрічей для обговорення конфлікту. За словами президента, для такої зустрічі можуть бути обрані нейтральні майданчики в інших країнах, зокрема у Швейцарії, Туреччині або державах Арабського світу.

У своєму листі Зеленський запропонував визначити конкретну дату переговорів на рівні лідерів.

Окремо глава держави наголосив, що важливу роль у переговорному процесі повинні відігравати Європа та Сполучені Штати, оскільки саме вони можуть впливати на формування нової архітектури безпеки в регіоні.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга згодом зазначив, що цей лист є серйозною пропозицією до Росії щодо завершення війни – Україна офіційно передасть звернення Путіну через власні дипломатичні канали.