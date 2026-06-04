Про це повідомляє видання "РБК-Україна" з посиланням на джерело в команді глави держави.

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Чому Зеленський вирішив написати лист?

Співрозмовник видання розповів, що ідея написати листа з'явилася у Зеленського напередодні Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), на якому виступить Путін, та "деяких зустрічей" у Європі.

Наразі в команді президента спокійно ставляться до того, що очільник Кремля, ймовірно, не відреагує конструктивно на пропозицію щодо переговорів і досягнення миру – з огляду на його останні заяви.

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Хай каже. Путін побачить там одне, росіяни – інше, партнери – третє. Важливо, що зміст листа йде в Росію, насамперед до тих груп там, які мають вплив,

– сказало джерело журналістів.

Нагадаємо, ввечері 4 червня на сайті Офісу Президента опублікували відкритий лист Зеленського до Путіна. У цьому листі президент України запропонував прямий формат переговорів між сторонами та заявив про готовність до зустрічей для обговорення конфлікту.

За словами Зеленського, для цього можна обрати нейтральні майданчики в інших країнах, зокрема у Швейцарії, Туреччині або державах Арабського світу.

Згодом з'явилася також перша реакція російської сторони на лист президента. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі бачили лист Володимира Зеленського та цинічно додав, що президент України "може приїхати до Москви будь-якої миті".

Водночас речник зазначив, що сам Путін поки не ознайомився зі змістом листа.