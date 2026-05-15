Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью The Times.

Ядерный арсенал России остается реальной угрозой для мира, но паника вокруг этой темы, по словам Буданова, часто является преувеличенной.

Россия абсолютно имеет возможность нанести ядерный удар в любой момент и на любом расстоянии. Ее ядерный потенциал позволяет ей выполнить такую задачу. Но это, прежде всего, вопрос политической воли,

– отметил он.

В то же время глава ОП отметил, что украинская разведка пока не фиксирует подготовительных действий России по применению ядерки.

"Я не видел никаких признаков подготовки к ядерному удару. Если бы они были, я бы знал", – сказал Буданов.

Напомним, что Путин недавно заявил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", хотя никаких подтверждений этому на самом деле нет, сообщил авиационный эксперт Константин Криволап 24 Каналу.

Просто, когда России не хватает успехов на поле боя, дипломатических сдвигов, она начинает бряцать "ядеркой", на что в разговоре с 24 Каналом обратил внимание председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.