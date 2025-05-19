Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, какие проблемы возникли у врага с "Сарматом" и способен ли он производить их в дальнейшем. Также по данным ГУР, Россия должна была в ночь 19 мая осуществить демонстративный "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", однако он не состоялся.

К теме Россия планирует запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс", – ГУР

Придется начинать все сначала

"В последний раз запуск "Сармата" закончился взрывом прямо в шахте. Поэтому заявление о принятии этой ракеты на вооружение Россией не имело никакого отношения к реальности", – подчеркнул Катков.

По нормативам, которые существовали еще во времена Советского Союза и уже во время принятия на вооружение межконтинентальной баллистической ракеты подводного базирования "Булава", необходимо было осуществить подряд 10 успешных испытаний ракеты. Только после этого ее могут принять на вооружение.

Именно потому, например, ракету "Булава" очень долго испытывали, потому что не могли достичь именно 10 успешных пусков подряд.

Поэтому, когда россияне объявили, что запустили "Сармат" один раз и успешно, это не имеет никакого отношения к реальности,

– подчеркнул он.

Когда в России объявили, что снова запускают прототипную версию этой ракеты, а она взрывается прямо в шахте и разносит испытательный комплекс, это, по словам главного редактора Defence Express, временно приостановило работы над "Сарматом", потому что неоткуда его запускать.

Взорвалась, как отметил он, именно испытательная пусковая шахта с соответствующей аппаратурой для контроля. Когда речь идет о постановке новой межконтинентальной баллистической ракеты, то имеется в виду пусковой комплекс.

Это шахта со всей аппаратурой подготовки к пуску, закладки программ полета и ракетой. Россиянам придется начинать все сначала с создания всего этого,

– пояснил Олег Катков.

Учитывая то, что Россия находится под санкциями, то получить соответствующее комплектование для системы стратегического ядерного сдерживания ей будет очень трудно.

Напомним, что во время испытаний российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" в сентябре 2024 года она взорвалась в шахте на полигоне Плесецк. Это подтверждают спутниковые снимки. На месте взрыва появилась воронка диаметром не менее 62 метров. По мнению экспертов, взрыв "Сармата" произошел из-за ошибки российских специалистов и из-за проблем в жидкотопливном двигателе, что является самыми распространенными в российском ВПК.