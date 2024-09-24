Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на специалистов из разных институтов. Вероятно, испытания закончились провалом из-за проблем с жидкостно-топливным двигателем.

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Почему ракета "Сармат" взорвалась во время испытаний

В воскресенье, 22 сентября, в сети начали появляться спутниковые снимки с огромной воронкой на российском полигоне Плесецк. Как заявили аналитики, эти снимки подтверждают неудачные испытания ракеты "Сармат".

Хотя специалисты по землетрясениям из норвежского института Norsar не смогли найти подтверждение сильного взрыва, однако эксперт Джордж Баррос из Института изучения войны считает, что диаметр воронки после взрыва ракеты должен достигать не менее 62 метров.

Эксперт Международного института стратегических исследований Тимоти Райт в комментарии Der Spiegel добавил, что взрыв ракеты "Сармат" имеет вид большой ошибки. По словам Райта, во время испытания новых систем стоит всегда ожидать ошибок, однако – не такого большого масштаба.

Райт считает, что ракета "Сармат" могла взорваться из-за проблем в жидко-топливном двигателе. Эксперт отметил, что в российском военно-промышленном комплексе такие трудности являются самыми распространенными.

Эксперт в ракетной отрасли и преподаватель Мюнхенского университета Бундесвера Маркус Шиллер добавил, что взрыв "Сармата" ярко демонстрирует реальное положение дел России, которые идут не очень хорошо.

Специалисты добавляют, что обычно для ракет используют твердое топливо, однако Россия заправляет свои боеприпасы исключительно жидким топливом. Поэтому, перед запуском ракеты надо дозаправлять, что несет огромные риски. В СМИ напомнили, что в 1960 году во время испытаний произошел взрыв во время дозаправки советской ракеты Р-16. Тогда погибло 126 человек, среди которых был и командующий ракетными войсками Митрофан Неделин.

К слову, Россия уже в пятый раз проводит испытания ракеты "Сармат", но только одно из них можно назвать "успешным". Так, в апреле 2022 года ракету с макетом боеголовки запустили с полигона в Плесецке. Тогда "Сармат" преодолела около 5 000 километров до полуострова Камчатка.