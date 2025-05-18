Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны ГУР ГУР.

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Что написали в ГУР о пуске межконтинентальной ракеты Россией

В ГУР написали, что с целью демонстративного давления и запугивания Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО, Россия в ночь на 19 мая 2025 года намерена осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс".

Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса приказано осуществить расчету 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска – район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России,

– рассказали в украинской разведке.

Там также напомнили, что дальность полета трехступенчатой твердотопливной ракеты РС-24 составляет более 10 тысяч километров.