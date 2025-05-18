Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони ГУР.

До теми Небо над Капустиним Яром закрили для польотів: де розташований цей полігон

Що написали в ГУР про пуск міжконтинентальної ракети Росією

У ГУР написали, що з метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО, Росія в ніч на 19 травня 2025 року має намір здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс".

Запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави агресора. Місце запуску – район поблизу населеного пункту Свободний Свердловської області Росії,

– розповіли в українській розвідці.

Там також нагадали, що дальність польоту триступеневої твердопаливної ракети РС-24 становить понад 10 тисяч кілометрів..