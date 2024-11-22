В Украине и западных СМИ продолжаются острые дискуссии относительно циничного удара баллистической ракетой, которой Кремль 21 ноября ударил по Днепру. В то же время у России еще много межконтинентальных ракет, а также ракет средней дальности.

24 Канал объясняет разницу между баллистическими ракетами средней дальности (БРСД) и межконтинентальными ракетами (МБР). А также пытаемся определять, что именно прилетело по Днепру и почему это очень опасный сигнал, который требует немедленной и очень жесткой реакции цивилизованного мира.

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РС-26, "Кедр" или "Орешник": чем Россия обстреляла Днепр 21 ноября 2024 года

Примерно в 5 утра 21 ноября 2024 года Россия впервые применила против Украины новую баллистическую ракету. Она атаковала Днепр (к счастью, без жертв) и сам момент удара попал на камеры, начав дискуссию в стиле: "а что это было".

Большинство экспертов сразу заявили, что это баллистическая ракета РС-26 "Рубеж", слухи об испытаниях которой начали распространяться накануне и наложились на заявление посольства США в Украине о "выходном дне".

Впоследствии Воздушные силы в своем отчете об отражении атаки сообщили, что "из Астраханской области России была запущена межконтинентальная баллистическая ракета".

Информацию военных подтвердил президент Зеленский.

Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики – скорость, высота – межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто есть нормальная жизнь. Когда люди просто имеют достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой,

– президент Украины в обращении к нации заявляет о применении россиянами МБР, межконтинентальной баллистической ракеты.

Далее начались информационные качели – западные союзники Украины решили проигнорировать факт новой эскалации и поспешили сообщить (конечно, анонимно) своим доверенным лицам в СМИ, что Россия применила никакую не МБР, а только БРСД, то есть баллистическую ракету средней дальности, давая очевидно всем месседж, что ничего страшного не произошло и Россия ведет войну as usual.

Вечером того же дня на экраны вылез Путин, который не появлялся на публике с 7 ноября, и пафосно заявил, что это никакой не "Рубеж", а до этого дня никому не известный "Орешник". И это страшная "вундерваффе" и "аналоговнет", которую никто не может сбить. Но главным в его заявлении было то, что это якобы не МБР, а ракета средней дальности.

Наконец 22 ноября ГУР МО вообще заявил, что это был не "Рубеж", и не путинский "Орешник", а какой-то совершенно новый и тайный "Кедр", хитро не дав этому "изделию" вообще никакого определения, кроме баллистического, но заметив, что "Кедр" имеет шесть боевых частей, зато о "Рубеже" сообщалось ранее, что тот имеет только 4.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, по состоянию на октябрь Россия должна была сделать два опытных образца ракет: "Возможно сделали чуть больше, но это еще не серийное производство".

Таким образом констатируем, что возникла игра слов и смыслов стратегического уровня, что требует объяснений и как можно более четких определений терминологии, чтобы не возникало путаницы. Для этого 24 Канал объясняет, что такое МБР, чем отличается от БРСД, сколько одного и другого есть у России в ее стратегических запасах, а также почему возникла путаница и кому она выгодна.

БРСД и МБР – в чем разница

Оба буквенных сокращения – это дань временам Холодной войны, когда США и СССР разработали и напроизводили десятки тысяч ракет, способных выполнять различные задачи, но с одной целью – ядерной угрозы уничтожения противника.

Эти изделия имели разную массу и дальность (радиус действия), а также особую классификацию, как в США, так и в СССР, но объединяло их одно – это был стратегический запас ядерного сдерживания.

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Атомная гонка едва не завела мир на грань ядерной войны, но лидеры Америки и СССР взяли себя в руки и согласились на деэскалацию. Тогда это называлось "новая разрядка международного напряжения" в условиях "нового политического мышления".

Зафиксировано все это было в Вашингтонском договоре от 8 декабря 1987 года, который заключили президент США Рейган и советский лидер Горбачев.

Документ этот известен как ДРСМД, то есть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности или по английской аббревиатуре INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty).



Отметим, что МБР под действие договора не попадали, что видно уже из его названия, зато все остальные должны были быть ликвидированы.

Для нас договор ДРСМД 1987 года важен тем, что давал классификацию стратегическим баллистическим ракетам.

Так, ракетами средней дальности (БРСД) были определены снаряды, имеющие дальность от 1000 до 5500 километров.

Соответственно, все, что имеет большую дальность, – это уже межконтинентальные ракеты (МБР).

Конечно, последнее название не совсем точное, потому что расстояние между континентами может быть меньше 5 500 километров, а в случае Евразии и Африки – вообще значительно меньше тысячи, но такие названия уже прижились и менять их никто не будет (и не планирует).

Интересно, что Россия сначала заявляла, что разрабатывает "Рубеж" как межконтинентальную ракету, чтобы обойти табу договора о ликвидации ракет средней дальности. Сейчас же, когда ДРСМД не действует, Россия хочет выдать ракету за "среднюю дальность", потому что она нарушает до сих пор действующий договор СНВ-3, заключенный между Обамой и Медведевым в 2010 году.

Расчет дальности баллистических ракет в соответствии с ДРСМД:

Тактическая баллистическая ракета (ТБР): дальность менее 300 километров (до 190 миль),

Баллистическая ракета малой дальности (БРМД): дальность от 300 до 1000 километров (от 190 до 620 миль),

Баллистическая ракета средней дальности (БРСД): дальность от 1000 до 5500 километров (от 620 до 3400 миль), при этом БРСД условно делится на Medium-range (до 2170 миль) и Intermediate-range (до 3 400 миль),

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР): дальность более 5500 километров (3400 миль).

Почему же возникла путаница?

Дело в том, что баллистические ракеты, а особенно новые разработки являются секретными. В ситуации с обстрелом Днепра вообще не было известно, что это прилетело. Отметим, что расстояние по прямой между полигоном Капустин Яр и Днепром – 800 километров, а это меньше даже нижнего предела дальности БРСД.



Как ракета летела с Капустиного Яра на Днепр / инфографика Defense Express

При этом эксперты утверждали, что Россия атаковала Днепр ракетами Р-26 "Рубеж", дальность которых оценивалась в 5800 – 6000 километров. По крайней мере, во время учений 23 мая 2012 года "Рубеж" полетел именно на 5800 километров – тогда ракету выстреливали с космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке (оккупированная Россией территория Японии).

Это позволило россиянам обойти запрет ДРСМД, в соответствии с которым Россия не имела права разрабатывать ракеты средней дальности. При этом последующие стрельбы были на 2000 километров, то есть как раз на среднюю дальность.

Вся эта путаница была создана для обходов ограничений, закрепленных в договорах. Собственно, упомянутый Р-26 "Рубеж" – является именно ребенком этих махинаций.

Эти маневры не обманули экспертов, но подействовали на Запад, потому что сейчас ракета РС-26 "Рубеж", согласно классификации НАТО, имеет индекс SS-X-31 и определена именно как ракета средней дальности.

Как видим, 5800 превосходит 5500 километров, которые являются верхней границей для БРСД по определению ДРСМД от 1987 года. Но здесь есть еще один нюанс.



У россиян сейчас есть своя классификация дальности баллистических ракет и в ней средняя дальность это от 2000 до 6000 километров, при этом до заключения ДРСМД ракетами средней дальности считались те, чья заявленная дальность не более 5000 километров.

Европа под ядерным прицелом России: новая эскалация

Действие договора ДРСМД завершилось в 2019 году, когда президент Трамп обвинил Россию в нарушении соглашения и не стал его продлевать. Россия действительно нарушала, а с тех пор вообще оказалась с развязанными руками.

Зато сейчас характеристики новой российской ракеты стали фактором в войне между Украиной и Россией. Сейчас его разыгрывает Путин, чтобы запугать Украину и мир, а мир наоборот – заявлениями о немежконтинентальности ракеты пытается погасить "моральную панику", чтобы иметь привилегию ничего не делать с этим.

И зря, ведь имеем дело с чрезмерной эскалацией, потому что и БРСД и МБР – потенциальные носители ядерных зарядов и имеют сопоставимую мощность и силу удара, могут состоять из 2 или 3 ступеней и иметь такую же скорость, длиной в 2 десятка метров и более, а также весом в десятки тонн. Единственная значительная разница – МБР может лететь дальше, чем 5500 километров.

При этом полная дальность здесь не так важна, потому что от Астрахани до Лиссабона по прямой менее 5500 километров, то есть под ударом россиян может быть вся Европа. За считанные минуты с Кап-Яра условная Р-26 "Рубеж" долетит до Днепра, а еще через несколько минут уже будет над Польшей и там, учитывая предыдущую историю, даже не успеют написать об "очередной тяжелой ночи для ПВО".

БРСД потенциально может быть даже более сложной целью для ПРО, ведь благодаря меньшему радиусу действия имеет также и меньшее время подлета.

Да, эти шесть блоков, которые эффектно и очень страшно упали в Днепре, могли быть носителями "ядерки". Собственно, для этого и разрабатывались, потому что стрелять таким оружием туда, куда оно прилетело, это задача ракет оперативно-тактического уровня, вместо этого имеем дело со стратегическими запасами России. Поэтому американцы уже сейчас должны тянуть свои THAAD не в Израиль, а как минимум на восточный фланг НАТО, а также усилить боевые дежурства операторов систем Aegis Ashore в Румынии и особенно Польше, потому что там явно расслабились.



Данные о ядерном и ракетном арсенале России по состоянию на начало 2024 года / Bulletin of the Atomic Scientists

Что такое межконтинентальная баллистическая ракета и как работает

Межконтинентальные баллистические ракеты состоят из нескольких ступеней и мало чем отличаются от хорошо знакомых нам космических ракет. Собственно, последние возникли как побочное ответвление военного проекта.

Задача первой ступени – вывести ракету на большую высоту, где та отделяется и последовательно начинают работать вторая (а далее при наличии – третья).

Когда ракета набрала высоту (по линии Кармана, то есть в космосе), происходит разделение главных блоков и осуществляется "бросок" боевых и фейковых блоков на цель.

Из-за силы гравитации Земли блоки приобретают огромную кинетическую энергию, которая дает чрезвычайно большую силу и скорость.



Пример полета МБР / Схема Minuteman

Именно поэтому падение шести блоков в Днепре на записях камер выглядело как внезапные вспышки света. Все это делает перехват баллистики очень сложной задачей. Но не невозможной.

Какие у России еще есть межконтинентальные баллистические ракеты

Сейчас, согласно открытым, то есть не совсем точным данным, Россия имеет в своем арсенале 521 межконтинентальную баллистическую ракету.

Российские МБР и их известное количество:

РС-20 "Воевода" – 34,

РС-12М и РС-12М1 "Тополь-М" – 78,

"Ярс" – 180 в шахтном и 24 в мобильном варианте,

"Сармат" – неизвестно,

"Авангард" – около 8,

РСМ-56 (или Р-30) "Булава" – 112,

РСМ-54 "Синева" – 80.



Р-30 "Булава" / Фото росСМИ

Как видим, список довольно условный и не содержит пока информации о "Рубеже"/"Орешнике"/"Кедре". Пока вообще неизвестно, что это такое – БРСД, МБР или вообще прокачанная до уровня малой дальности ракета оперативно-тактического уровня.

Операторами этого арсенала являются 14 ракетных полков с шахтным вариантом "Ярс" и 4 ракетных полка с мобильной версией этой МБР, 8 ракетных полков с "Тополь-М" и 2 ракетных полка с "Авангард", а также 6 ракетных полков с РС-20 "Воевода".



"Тополь-М" / Фото росСМИ

Также Россия имеет 192 баллистические ракеты морского базирования для размещения на 12 атомных подводных крейсерах.

В каком состоянии все это добро находится – неизвестно.

Большинство из этих запасов состоят из относительно новых ракет "Ярс". У них есть длинная история "приключений". Они во время учений постоянно сбиваются с курса и летят не туда.



РС-24 "Ярс" / Фото росСМИ

Еще эффектнее ведут себя "Сарматы" – те просто взрываются в собственных шахтах и оставляют после себя гигантскую воронку, что ее видно из космоса.

Таким образом, Россия с собственными МБР сознательно играет в "русскую рулетку" и на каждый удачный запуск "Рубежа"/"Кедра"/"Орешника" может иметь смертельные прежде всего для самой себя пуски. Впрочем, россиян это никогда не останавливало.

***

Подытожить эту ситуацию с новой российской эскалацией стоит словами президента Украины, который абсолютно точно отметил риски действий России и призвал мир реагировать:

Эта сегодняшняя баллистическая ракета против Украины является очередным доказательством, что мира Россия точно не хочет. И Путин врет, когда говорит, что якобы применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым нашим шагом. Мы уже не впервые применяем это оружие. И имеем на это полное право согласно нормам международного права; наше право на самооборону такое же, как и у любой другой нации. И когда российские ракеты бьют по нашим городам, когда каждую ночь Украину атакуют иранские "Шахеды", когда у нас на границе развернут контингент из Северной Кореи, Путин не только делает войну длиннее – он просто каждый раз плюет в лицо тем в мире, кто действительно хочет восстановления мира,

– подчеркнул Зеленский.