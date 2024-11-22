24 Канал передает ответ Скибицкого со ссылкой на Укринформ. Важно, что враг не только бряцает ядерным оружием, но и обстреливает украинские АЭС. В МАГАТЭ признали, что Россия повредила подстанции АЭС, важные для ядерной безопасности.

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Ударит ли Россия по Украине сейчас

Ядерная угроза сохраняется. Она никуда не исчезла. Если есть носители и есть ядерный заряд, то угроза есть. Уровень этой угрозы может быть или высокий, или низкий. Сейчас низкий. Мы отслеживаем все, что с этим связано,

– сказал Скибицкий.