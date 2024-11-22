24 Канал передає відповідь Скібіцького з посиланням на Укрінформ. Важливо, що ворог не тільки брязкотить ядерною зброєю, але й обстрілює українські АЕС. У МАГАТЕ визнали, що Росія пошкодила підстанції АЕС, важливі для ядерної безпеки.

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Чи вдарить Росія по Україні зараз

Ядерна загроза зберігається. Вона нікуди не зникла. Якщо є носії і є ядерний заряд, то загроза є. Рівень цієї загрози може бути або високий, або низький. Зараз низький. Ми відслідковуємо все, що з цим повʼязано,

– сказав Скібіцький.

Зверніть увагу! Представник ГУР говорив про тактичну ядерну зброю, тобто ту, яка містить спеціальні бойові частини до звичайних засобів ураження. А не про стратегічну – так звану ядерну тріаду, до якої входять стратегічна авіація, міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) та атомні підводні ракетоносці. Із тактичної зброї ядерний заряд може нести, наприклад, той же "Іскандер".

Чому знову заговорили про можливість ядерного удару

19 листопада Путін затвердив нову ядерну доктрину.

"Ядерна відповідь від Росії можлива при критичній загрозі її суверенітету навіть звичайною зброєю, при нападі на Білорусь як учасника союзної держави, при масованому старті військових літаків, крилатих ракет, безпілотників, інших літальних апаратів і перетині ними російського кордону", – сказано там.

Фактично це означає ядерний удар у відповідь на застосування неядерної зброї. А ще – погрози Україні та США, бо Байден саме тоді дозволив бити західною зброєю по Росії.

Та на цьому все не закінчилося. 21 листопада Росія завдала удару по Дніпру. Київ заявив, що це була міжконтинентальна балістична ракета, західні партнери сумнівалися. Увечері Путін виступив із заявою, що це атакувала нова ракетна система середньої дальності "Орешник".