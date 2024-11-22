24 Канал пише з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, що підстанції потрапили під обстріл вночі проти 16 листопада та вранці 17 листопада.

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Що сказав Гроссі про ядерну безпеку

Російські обстріли змусили чинні атомні електростації України зменшити свою потужність як запобіжний захід.

Останніми днями АЕС поступово почали відновлювати лінії електропередач і збільшити вироблення, але вранці (21 листопада – 24 Канал) як запобіжний захід знову знизили вироблення електроенергії, перш ніж її знову відновили,

– заявили в МАГАТЕ.

Рафаель Гроссі розповів, що:

Запорізька АЕС двічі втрачала зв'язок із лінією електропередачі потужністю 750 кіловатів протягом декількох днів. Станція продовжує стикатися з проблемами не в останню чергу через уразливість її обмежених позаміських ліній електропостачання. Всі 5 реакторів АЕС будуть в стані холодного зупину аж до того часу, поки ядерна безпека та безпека на ЗАЕС залишається від загрозою;

двічі втрачала зв'язок із лінією електропередачі потужністю 750 кіловатів протягом декількох днів. Станція продовжує стикатися з проблемами не в останню чергу через уразливість її обмежених позаміських ліній електропостачання. Всі 5 реакторів АЕС будуть в стані холодного зупину аж до того часу, поки ядерна безпека та безпека на ЗАЕС залишається від загрозою; вранці 21 листопада Південно-Українська АЕС відключила від своїх двох ліній електропередачі 750 кіловатів для технічного обслуговування. АЕС отримує енергію від резервних систем.

Зростальна нестабільність енергосистеми є джерелом, що поглиблює занепокоєння щодо ядерної безпеки, і це впливає на всі атомні електростанції,

– пояснив Рафаель Гроссі.

До речі, Росія завдала масованої атаки по енергетиці вранці 17 листопада. Відомо, що Росія обстріляла теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання.