24 Канал пишет со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, что подстанции попали под обстрел в ночь на 16 ноября и утром 17 ноября.
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Что сказал Гросси о ядерной безопасности
Российские обстрелы заставили действующие атомные электростанции Украины уменьшить свою мощность в качестве меры предосторожности.
В последние дни АЭС постепенно начали восстанавливать линии электропередач и увеличить выработку, но утром (21 ноября – 24 Канал) в качестве меры предосторожности снова снизили выработку электроэнергии, прежде чем ее снова восстановили,
– заявили в МАГАТЭ.
Рафаэль Гросси рассказал, что:
- Запорожская АЭС дважды теряла связь с линией электропередачи мощностью 750 киловатт в течение нескольких дней. Станция продолжает сталкиваться с проблемами не в последнюю очередь из-за уязвимости ее ограниченных загородных линий электроснабжения. Все 5 реакторов АЭС будут в состоянии холодной остановки вплоть до того времени, пока ядерная безопасность и безопасность на ЗАЭС остается от угрозой;
- утром 21 ноября Южно-Украинская АЭС отключила от своих двух линий электропередачи 750 киловатт для технического обслуживания. АЭС получает энергию от резервных систем.
Растущая нестабильность энергосистемы является источником, что углубляет беспокойство относительно ядерной безопасности, и это влияет на все атомные электростанции,
– объяснил Рафаэль Гросси.
Кстати, Россия нанесла массированной атаки по энергетике утром 17 ноября. Известно, что Россия обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повредив оборудование.