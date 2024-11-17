Силы ПВО уже в течение нескольких часов отражают вражескую атаку. Где сейчас существует опасность, чем атаковал враг и что известно о последствиях и пострадавших – рассказывает 24 Канал.
К теме Зафиксированы пуски "Калибров" и крылатых ракет с Ту-95МС
В Киеве обломки упали в разных районах, есть пострадавшие и разрушения
В Киеве упали обломки "Шахедов" и ракет в разных районах. К сожалению, известно о разрушениях и пострадавших.
Как сообщил Виталий Кличко, по состоянию на 08:00 в Киеве ситуация следующая:
- У Печерском районе обломки упали на крышу пятиэтажного дома. Произошло разрушение на 4 и 5 этажах здания, вспыхнул пожар на крыше. К сожалению, пострадало 2 женщины.
- У Голосеевском районе обломок вражеской ракеты упал вблизи супермаркета "Сильпо". Предварительно, разрушений и пострадавших нет.
- У Деснянском районе произошло падение обломков предварительно БпЛА на открытой местности. А также – на крышу недостроя произошло падение обломков БПЛА.
- У Днепровском районе, на Русановке, обломки БпЛА упали на зеленую зону парка и, вероятно, в водоем. Пока без разрушений и пострадавших.
Какие области были под ударом
С ночи 16 ноября и до утра 17 ноября взрывы раздаются в разных областях Украины. Под ударом ракет и дронов-камикадзе типа "Шахед" оказались:
- Киевская область,
- Львовская область,
- Одесская область,
- Николаевская область,
- Винницкая область,
- Хмельницкая область,
- Днепр,
- Кривой Рог,
- Кропивницкий,
- Запорожье,
- Черкасская область,
- Полтавщина,
- Ровно,
- Закарпатье.
Россия запустила ракеты разных типов
Около 03:17 стало известно, что враг поднял 7 бортов Ту-95 с "Оленьи". Уже в 05:42 Воздушные силы зафиксировали пуски ракет.
Кроме того, в 06:10 также подтвердились пуски "Калибров" из акватории Черного моря. К комбинированному удару враг также добавил баллистическое вооружение, которое запускал из приграничных с Украиной областей, а также поднял МиГ-31К, с которого осуществил пуски "Кинжалов".
Враг атаковал "Шахедами"
Около 23:00 российская армия запустила дроны-камикадзе. Под ударом "Шахедов" в очередной раз оказались Киевская, Сумская, Черкасская, Полтавская, Харьковская, Винницкая, Днепропетровская, Николаевская и другие области.