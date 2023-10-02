24 Канал объясняет, чем опасна вражеская ракета Х-59, как ее использует Россия в войне против Украины и можно ли с ними бороться.

К теме Ударные дроны атаковали российский авиазавод, где производили ракеты Х-59

Как и где создавали ракету Х-59

Ракета Х-59 "Овод" или "изделие №9" – пионер советского высокоточного ракетостроения. Ракету разработали еще в 70-х годах прошлого века. На вооружении российской армии Х-59 находится с начала 1980-х.

Разработчики – русские инженеры из подмосковного закрытого города Дубна, сейчас – конструкторское бюро "Радуга". В настоящее время это МКБ является основным предприятием по сбору авиационных ракет.

Справочно! Производство ракет Х-59 – сложный процесс, за который отвечают несколько предприятий.



Однако сейчас точно известно, что Смоленский авиазавод (СмАЗ) производит полимерные конструкции для фюзеляжей ракет Х-59, Дубненский машиностроительный завод (ДМЗ), и Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ, базируется в подмосковном Королеве).

Интересно, что производители в Википедии размещены именно в таком порядке, и дроны сначала пришли в гости именно в Смоленск. Таким образом можно попытаться спрогнозировать, что следующий удар будет по списку.

Х-59 – основные модификации

Это ракета воздушного базирования, предназначенная для поражения целей на суше или на воде, класс – "воздух – поверхность". Это также дозвуковая ракета среднего радиуса действия, сейчас дальность поражения составляет до 280 километров.

Ракета имеет разные модификации: Х-59М, Х-59МК, Х-59М2, Х-59МК2 и т.д.

Х-59 – базовая версия;

Х-59Т – ракета с телевизионно-командной системой наведения;

Х-59М – обновленный вариант Х-59 с более мощной боевой частью, но ограниченной дальностью до 115 километров;

Х-59М2 – вариант с АРЛГСН АРГС-59 и трансляционно командной системой наведения с круглосуточным применением по наземным и надводным целям с известными координатами;

Х-59МК (Х-59А) – противокорабельная ракета, комплексным радиоизмерителем и с активной головкой самонаведения. Дальность пуска – до 285 километров;

Х-59МК2 – разновидность Х-59МК для поражения неподвижных наземных целей с известными координатами, оснащенная системой управления по БИНС.



Характеристики ракеты Х-59 и ее вариантов / таблица Defence Express

Известна цена ракеты, она оценивается в 30 миллионов рублей (примерно 9 миллионов гривен или 236 тысяч долларов);

Х-59МК2 (обновленная) – малозаметная, с большей дальностью пуска.

Чаще всего россияне применяют против Украины ракеты Х-59, Х-59М и Х-59 МК.

Обратите внимание! Кроме России, ракета Х-59 до сих пор стоит на вооружении в армиях Индии и Китая.



Также Россия продавала разные модификации Х-59 Алжиру, Венесуэле и Малайзии. В то же время, некоторое количество есть в странах бывшего СССР как наследство от несуществующей империи.

Носители Х-59

Первым носителем ракеты был сейчас списанный бомбардировщик Су-17М, основной носитель – Су-24М, которые также находятся на вооружении ВВС Украины.

Кроме того, носителями могут быть

Су-34,

Су-30СМ

Су-35С.



Су-34 по ракетам Х-59 / фото минобороны России

Кстати, россияне ставили эту ракету (модификация Х-59МК2) и на свою "гордость" – так называемый "истребитель 5 поколения" С-57. Однако там было лишь несколько выставочных образцов, собранных вручную в досанкционное время, а потому на них можно особо не обращать внимания, ведь сейчас у России нет никаких возможностей их производить.

Х-59МК2 – основные характеристики

Масса – 930 килограммов;

боевая часть – 320 килограммов;

длина – 5,7 метра;

размах крыла – 1,3 метра;

высота полета – от 15 до 2000 метров;

Скорость – дозвуковая, 900 – 1050 километров в час;

Максимальная дальность – 285 километров;

запуск с высоты от 200 метров до 11 километров.



Вероятная схема размещения ракет типа Х-59МК2 в отсеке для вооружения истребителя Су-57 / фото китайских СМИ

Боевое применение

В 2022 году Россия активно использовала Х-59 для атак по Украине, они были частью того ракетного террора, который активно наносил ущерб в прифронтовых Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Россияне используют ракеты Х-59 в качестве дешевой альтернативы ценным и дорогим Х-101 и Х-555. Впрочем, их дальность ограничена и не позволяет обстреливать всю территорию Украины. Таким образом, они используются в качестве ракет для работы оперативно-тактической авиации оккупантов по прифронтовым украинским областям.

Справочно! Самым известным боевым применением российской ракеты Х-59 является полное поражение и полное уничтожение общественного туалета на окраине села Нововоронцовка Херсонской области 28 августа 2022 года.

Украинские титаны ПВО/ПРО быстро научились перехватывать эти дозвуковые ракеты. Они являются "постоянными клиентами" для "Буков" и С-300. Также удачно на российские ракеты охотятся истребители МиГ-29 и Су-27.



Остатки Х-59, которую силы ПВО перехватили в небе Донецкой области / фото Нацполиции

С появлением у Украины западных средств ПВО (в частности, NASAMS и Patriot) и F-16 дело обстоит еще лучше.

По подсчетам Defence Express, весной 2022 года россияне ежедневно запускали в среднем 10 ракет Х-59. Довольно быстро арсенал из 800 ракет на вооружении у оккупантов иссяк.

Они попытались восстановить запасы и запустили Смоленский завод. последствия его работы ощутила Украина в 2023 году, когда Россия вернулась к применению ракет Х-59.

последствия его работы ощутила Украина в 2023 году, когда Россия вернулась к применению ракет Х-59. В частности, в сентябре 2023 года россияне комбинировали атаки юга Украины, совмещая "шахеды", Х-59 и противорадиолокационные ракеты Х-31П. В частности, эти ракеты атаковали украинские порты.

Именно туда 1 октября 2023 прибыли украинские дроны-камикадзе, чем существенно ограничили возможности врага, ведь без фюзеляжей ракета просто не полетит.

Обратите внимание! Обстрелы Украины – не первое установленное боевое применение ракет Х-59. Россия использовала эти ракеты в Чечне и наделала там много бед. Еще советские модификации – это очень старые ракеты, только по названию высокоточные. На самом же деле они летят со значительным отклонением, на которое существенно влияют погодные условия (туман, осадки и т.п.).

Ракета Х-59 ответственна за атаки по мирным целям в Чечне, хотя сами россияне до сих пор рассказывают, что стреляли только по бункерам партизан и оружейным складам.

Неудачный опыт применения в горах Северного Кавказа стал причиной переработки снаряда и существенного его обновления. Актуальная модернизация – Х-59МК2, ее россияне называют современной и до полномасштабного вторжения в Украину активно рекламировали как чудо-оружие.