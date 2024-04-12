11 апреля 2024 года Россия атаковала и уничтожила Трипольскую ТЭС – большой инфраструктурный объект, который обеспечивал энергией жителей нескольких областей центральной Украины. Сначала мониторинговые каналы, которые сообщают о пусках российских ракет, сообщали, что это сделали "Кинжалы". Впрочем, позже эксперты Defence Express заявили, что Украина имеет дело с новейшей разработкой оккупантов – дозвуковой крылатой ракетой Х-69.

По своим характеристикам и назначению их можно сравнить с западными Storm Shadow / SCALP и ракетами Taurus. 24 Канал рассказывает, что это такое, почему Х-69 называют "российской квадратной ракетой", а также – какую опасность она несет.

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Что известно о Х-69

Ракета Х-69 – новое изделие, однако не новая разработка, это продолжение и улучшение ракет Х-59МК2. Главное отличие новой модификации – квадратное сечение корпуса, изменения в боевой части, дальности применения и скорости полета.

Эта ракета разрабатывалась под истребитель 4+ поколения Су-57, в планах у россиян было создание вдоволь и первых, и вторых. Впрочем, проект Су-57 затормозил (пока есть только несколько самолетов, собранных фактически вручную), поэтому оккупантам пришлось адаптировать Х-69 под более простые самолеты.



Х-59МК2 и Х-60 на российской оружейной выставке / Фото росСМИ

Впервые россияне представили новую ракету в августе 2022 года на выставке "Армия-2022". Собственно, большинство фото из этой статьи – именно с той выставки. Тогда это был лишь прототип, реальных параметров которого никто не знал. В ноябре 2023 года ракету также повезли в ОАЭ на Dubai Airshow 2023.

Официальный боевой дебют "российской квадратной ракеты" был зафиксирован в начале 2024 года – 7 февраля. О нем стало известно благодаря публикации Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ).

Пост главы КНИИСЭ по Х-69:

Другие известные "квадратные ракеты" – это британские Storm Shadow, французские SCALP и немецкие Taurus.



Эксперты неофициально называют Х-69 их российским аналогом и указывают на подобные характеристики и задачи. Однако эти западные ракеты имеют большую дальность, они также являются и большими по размеру: по длине и полезной нагрузке Х-69 составляет примерно две трети от Storm Shadow/SCALP.

Ракеты Х-69 предназначены в основном для поражения статических целей с хорошо известными координатами. Как отмечает The War Zone, "одна или несколько целей могут быть запрограммированы перед полетом, а координаты, как утверждается, также могут быть загружены в систему наведения ракеты, когда самолет-носитель поднимется в воздух".

Некоторые источники говорят даже о 2023-ем. После февраля также фиксировались единичные пуски Х-69 (минимум 2, один из них – возможно, с помощью истребителя 4+ поколения Су-57) и 11 апреля Россия применила сразу 5 ракет Х-69 для атаки на Трипольскую ТЭС. Ранее аналитики предполагали, что Россия может использовать Х-69 "для ударов по хорошо защищенным целям в Украине" – похоже, что Трипольская ТЭС в Киевской области стала именно такой целью.



Последствия обстрела Трипольской ТЭС / Фото ГСЧС

Главной особенностью и преимуществом ракет Х-69, а также самой большой проблемой для украинских ПВО является то, что ракета может осуществлять сверхнизкий полет на высоте в 20 метров.

Также проблемой является то, что Х-69 могут запускать из обычных самолетов так называемой фронтовой авиации (Су-34 и Су-35), то есть Россия может использовать эффект неожиданности. Эти самолеты могут подлетать на 50 – 70 километров к линии фронта и не бояться быть сбитыми из-за хронического дефицита ракет PAC-3 в ВСУ.

Поэтому пуски с северной границы, оккупированного Крыма и востока Украины могут нести опасность для южных и центральных областей нашего государства, включая Киев и Одессу.



Расчетный радиус дальности ударов Х-69 на графике от Defence Express

Х-69 – основные известные характеристики

тип – дозвуковая крылатая ракета,

класс – "воздух – земля",

производитель – МКБ "Радуга" (Дубна, Московская область, Россия),

носители – Су-34, Су-35, а также самолеты тактической авиации, в перспективе – Су-57,

дальность – 290 – 300 километров (заявленная), фактическая – 400+ километров (установлено во время обстрелов 11.04.2024).

вес боевой части – 310 килограммов,

стартовая масса – 710 килограммов,

двигатель – ТРДД-50Б,

система управления и наведения – спутниковая ГЛОНАСС + электронно-оптическая,

скорость – 700 – 1000 километров в час.

Другие ТТХ ракеты Х-69 пока неизвестны. Россия держит всю информацию о новой ракете в тайне.

Специализацией МКБ "Радуга" является разработка и производство крылатых ракет. Поэтому на фоне полномасштабного вторжения в Украину МКБ – это подсанкционное предприятие в большинстве западных стран мира, от США и ЕС до Японии и Канады.

Может ли Украина сбивать Х-69

Так, украинцы уже смогли перехватить Х-69. Это произошло 7 – 8 февраля, когда россияне запустили три управляемые авиационные ракеты Х-59 и три ракеты Х-69 по целям в Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Тогда 5 из 6 ракет были перехвачены, а их обломки попали к экспертам КНИИСЭ на осмотр.

Это не спасительная серебряная пуля, однако ракета Х-69 – тяжелая мишень, особенно в условиях истощения украинских ПВО/ПРО, которое весной 2024 года на фоне саботажа со стороны американских союзников выглядит критической проблемой.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш после атаки 11 апреля назвал ракету Х-69 "улучшенной системой версии Х-59".

Евлаш предположил, что западные системы ПВО способны сбивать такие ракеты.

"Предварительно Россия уже применяла подобные ракеты ранее. Это свежие ракеты, детали которых изготовлены в 2023 году. То есть мы можем видеть, что Россия постоянно продолжает пытаться изготавливать новые ракеты. Однако все зависит от успешности их продуцирования, насколько быстро они смогут обеспечивать себя различными полупроводниками, чипами, микросхемами и др. Конечно, что ракета Х-69 – это новая ракета для нас, поэтому мы, в том числе изучаем, как можно ей противодействовать. Вероятнее всего, что Patriot также сможет ей противостоять, поскольку он боролся и с достаточно более сложными типами ракет, как "Циркон" и "Кинжал"", – напомнил Евлаш.

Может ли Россия массово применять Х-69 и сколько их у России

В теории – да. Страна-агрессор имеет достаточно самолетов Су-34 и Су-35, которые не являются такими привередливыми, как Ту-95МС и МиГ-31К. То есть существует возможность, когда самолет вместо очень опасного КАБа, но ограниченного дальностью в десятки километров, запустит именно Х-69.



Ракета Х-69 / Фото росСМИ

Аналитики считают, что Россия еще не наладила полномасштабное серийное производство ракет Х-69, поэтому россияне вряд ли имеют их запасы.

"На уже детально исследованной в феврале (2024 года) ракете номера соответствовали производству в конце 2023 года", – отмечает Defence Express.

На практике – все не так просто. Х-69 – пока только новая разработка, она не запущена в серию и собирается вручную (ракетам, что их запускали оккупанты 7 февраля 2024, было всего несколько месяцев). Россия, ограничена санкциями, поэтому не может быстро нарастить выпуск этих ракет.

Сейчас это лишь демонстрация силы, шантаж, ИПСО, а главное – напоминание, что может произойти, если Украина согласится на замораживание войны, а Россия получит дополнительное время на подготовку для новых атак и запустит полномасштабное серийное производство Х-69.