По данным СМИ, для обстрела оккупанты применили ракету типа Х-69. Журналисты Defense Express сообщают, что эти ракеты по последствиям для нашего государства являются худшими, чем те самые печально известные "Кинжалы".

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Сможет ли Patriot ее сбить

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона рассказал, что Х-69 это улучшенная версия Х-59. Однако пока все же выясняют детали относительно того, что за ракета на самом деле атаковала Трипольскую ТЭС и какой был ее тип.

Предварительно Россия уже применяла подобные ракеты ранее, это свежие ракеты, детали которых изготовлены в 2023 году, то есть мы можем видеть, что Россия постоянно продолжает пытаться изготавливать новые ракеты,

– сказал он.

Однако, по его словам, все зависит от того, насколько быстро страна-агрессор сможет обеспечивать себя различными полупроводниками, чипами, микросхемами и другим, а также получать эти важные детали.

"Конечно, что ракета Х-69 это новая ракета для нас, поэтому мы в том числе изучаем, как можно ей противодействовать и как вероятнее всего, что Patriot также сможет ей противостоять, поскольку он боролся даже с более сложными типами ракет как "Циркон" и "Кинжал", – отметил представитель Воздушных сил.

Что еще известно об этой ракете

Х-69 – дозвуковая крылатая ракета, которую враг может использовать с самолетов Су-34 и Су-35. Кроме того, дозвуковую крылатую ракету могут переносить и самолеты Су-57, а размещают ее во внутренних отсеках вооружения самолета. Она может нести боеголовку весом 310 кг. Оснащена системой наведения DSMAC и способна летать на сверхнизких высотах до 20 метров, X-69 отличается своими возможностями по сравнению с ракетой X-101.

Россия полностью уничтожила Трипольскую ТЭС: кратко