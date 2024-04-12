За даними ЗМІ, для обстрілу окупанти застосували ракету типу Х-69. Журналісти Defense Express повідомляють, що ці ракети за наслідками для нашої держави є гіршими, ніж ті самі сумнозвісні "Кинджали".
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Чи зможе Patriot її збити
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері телемарафону розповів, що Х-69 це покращена версія Х-59. Однак наразі все ж з'ясовують деталі щодо того, що за ракета насправді атакувала Трипільську ТЕС та який був її тип.
Попередньо Росія уже застосовувала подібні ракети раніше, це свіжі ракети, деталі яких виготовлені у 2023 році, тобто ми можемо бачити, що Росія постійно продовжує намагатися виготовляти нові ракети,
– сказав він.
Однак, за його словами, все залежить від того, наскільки швидко країна-агресорка зможе забезпечувати себе різними напівпровідниками, чіпами, мікросхемами та іншим, а також здобувати ці важливі деталі.
"Звісно, що ракета Х-69 це нова ракета для нас, тому ми в тому числі вивчаємо, як можна їй протидіяти і як найімовірніше, що Patriot також зможе їй протистояти, оскільки він боровся навіть зі складнішими типами ракет як "Циркон" та "Кинджал", – наголосив речник Повітряних сил.
Що ще відомо про цю ракету
Х-69 – дозвукова крилата ракета, яку ворог може використовувати з літаків Су-34 та Су-35. Крім того, дозвукову крилату ракету можуть переносити й літаки Су-57, а розміщують її у внутрішніх відсіках озброєння літака. Вона може нести боєголовку вагою 310 кг. Оснащена системою наведення DSMAC і здатна літати на наднизьких висотах до 20 метрів, X-69 вирізняється своїми можливостями порівняно з ракетою X-101.
Росія повністю знищила Трипільську ТЕС: коротко
- Унаслідок ворожого обстрілу розпочалася масштабна пожежа у турбінному цеху. Відбулися роботи з її ліквідації. Працівники, які були на зміні, не постраждали.
- Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником одразу у три області України: Київську, Черкаську та Житомирську. Встановлена потужність становила приблизно 57%.
- Після цієї атаки ПАТ "Центренерго" втратило усі свої теплоелектростанції. Крім Трипільської ТЕС, до нього входили Зміївська ТЕС у Харківській області, Вуглегірська ТЕС у Донецькій області.