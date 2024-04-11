Так, росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області.

Дивіться також Під ударом опинилися Львівщина, Харківщина і не тільки: усе про масовану атаку України 11 квітня

Центренерго втратило останню ТЕС

Голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота розповів, що товариство втратило 100 відсотків генерації.

Загалом до складу "Центренерго" входило три ТЕС: Трипільська ТЕС у Київській області, Зміївська ТЕС у Харківській області, Вуглегірська ТЕС у Донецькій області та відокремлений підрозділ "Ременерго", що розташований у Черкасах.

Зміївська була зруйнована під час масованої атаки 22 березня, а Вуглегірська окупована влітку 2022 року.

Тепер загарбники знищили й Трипільську ТЕС. Унаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. На щастя, з працівників ніхто не постраждав.