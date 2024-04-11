Попри це, у регіонах усе ж є влучання, зокрема, по енергооб'єктах. Головне про масовану російську атаку України 11 квітня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Основний напрямок – Львівщина: вночі на Україну летіло 42 ракети та 40 ударних БпЛА

Ворог завдав комбінованого удару по Україні

Повітряні сили попереджали про пуски ударних безпілотників типу "Шахед" ще о 22:25 10 квітня. Спочатку тривоги лунали у південних та східних областях, а після опівночі та далі протягом ночі поширилася на центральні та західні області.

Загроза дронів тривала в Україні приблизно до 5:03, коли останній "Шахед" фіксували у Львівській області.

Разом із цим близько о пів на другу ночі стало відомо про зліт близько дев'яти бортів російських стратегічних літаків-бомбардувальників Ту-95 із Мурманської області. Уже о 4 годині бомбардувальники Ту-95МС здійснили маневр в районі пускових рубежів. Пізніше був зафіксований пуск крилатих ракет.

Перші ракети залетіли на територію України близько 05:06, тривога почала ширитися всіма областями нашої держави. Тривала небезпека до 06:51.

Крім того, близько шостої години ранку, у Повітряних силах повідомили про рух чотирьох бортів МіГ-31К. Далі відбулися пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" по території України.

Вибухи лунали у низці областей України

Харківська область

У Харкові та області вибухи пролунали близько 05:20. Місцева влада уточнила, що по місту та регіону загалом окупанти завдали щонайменше десять ударів.

Місцеві ЗМІ також писали, що після вибухів у Харкові виникли проблеми зі світлом. В мерії додали, що у місті можливі проблеми з енергопостачанням, оскільки ворог знову цілив по енергетиці. Міський голова Терехов також заявив, що метро найближчі години не працюватиме. В місті та області ввели графіки відключень світла.

Даних про постраждалих у Харкові та області не було, зазначили представники влади. В поліції розповіли, що вранці війська Росії атакували місто і передмістя, попередньо, використовуючи для ударів ракети С-300.

Київська область

Вибухи також чули у Київській області. Як повідомив начальник ОВА Руслан Кравченко, під час повітряної тривоги на Київщині було атаковано об'єкт критичної інфраструктури. За попередніми даними, інформація щодо постраждалих та загиблих наразі не надходила.

Львівська область

У Львівській області працювали сили та засоби ППО. Зокрема, по Львову ворог запускав ракети "Кинджал".

Глава Львівської ОВА Микола Козицький уточнив, що ворог атакував 2 об'єкти критичної енергетичної інфраструктури в області крилатими ракетами різного класу та дронами. А саме об'єкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію – у Червоноградському.

Там почалися пожежі, але їх оперативно загасили вогнеборці. Жертв і постраждалих внаслідок атаки немає.

Запорізька область

Вибухи вночі також лунали в Запорізькій області. У Силах оборони Півдня України розповіли, що в Запорізькому районі через ракетний удар ворога було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Ступень пошкодження уточнюється, інформації про постраждалих не було, додали військові.

Миколаївська та Одеська області

В Миколаївській області уламки збитих "Шахедів" впали на відкритій території, даних про руйнування та постраждалих немає.

В Одеській області уламки збитих дронів-камікадзе спричинили займання на території енергооб'єкта – була пожежа, яку вже ліквідували.

Івано-Франківська і Чернівецька області

В Івано-Франківській області також чули вибухи під час тривоги. Однак поки місцева влада ніяк не коментувала наслідки, які є в області.

У Чернівецькій ОВА також повідомили, що під час повітряної тривоги над областю збивали ракети та безпілотники типу "Шахед". За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Житомирська і Тернопільська області

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко зазначив, що вночі під час повітряної тривоги над територією Житомирщини було знищено декілька ворожих повітряних цілей. Жертв та постраждалих під час падіння уламків немає.

У Тернопільській ОВА також розповіли, що у повітряному просторі області Сили оборони знешкодили кілька ворожих повітряних цілей. Постраждалих внаслідок атаки немає, однак унаслідок збиття ворожих об'єктів на території області зафіксовано падіння уламків.

Скільки дронів і ракет знищили Сили оборони

Як повідомили у Повітряних силах, усього ворог використав 82 засоби повітряного нападу, серед яких:

20 крилатих ракет Х-101/Х-555, які запустили з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область);

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область);

12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської області);

40 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", які запустили з Приморсько-Ахтарська й мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму;

4 керовані авіаційні ракети Х-59, які запустили із повітряного простору окупованої частини Запорізької області.

Основним напрямком атаки для ворога була Львівська область. До відбиття повітряного нападу Росії було залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Сили ППО провели потужну бойову роботу й збили 18 із 42 ракет, а також 39 із 40 "Шахедів". Загалом українські захисники знищили 57 повітряних цілей:

16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

39 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136";

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Водночас як повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк ворог також виводив під час масованої атаки по Україні ракетоносій у Чорному морі. Однак військові пусків ракет звідти не фіксували.

Основною ціллю ворога була енергетична інфраструктура

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що під ударом ворога опинились об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Одеській та Київській областях. На Київщині, за попередньою інформацією, є перебої з електропостачанням.

Наразі вже є перебої з електрикою в Харківській області – понад 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання. Метрополітен працює як укриття.

Наразі в Харківській області запровадили графіки аварійних відключень світла. Їх ввели о 06:31. В інших регіонах обмеження наразі не вводили.

Росія зранку 11 квітня атакувала також дві теплоелектростанції ДТЕК. Там серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. За попередньою інформацією, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Рятувальники та поліція працює на місцях влучання / Фото ДСНС і Нацполіції

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що понад 200 рятувальників від ночі працюють на місцях ліквідації наслідків масованого обстрілу, ще понад сотня слідчих, криміналістів та вибухотехніків.

"Рятувальники готові оперативно розгорнути мобільні генераторні станції. На базі пожежно-рятувальних частин та підрозділів поліції працюють Пункти Незламності – з електроенергією та доступом до мережі. Поблизу місць ліквідації обстрілів може бути обмежений рух транспорту", – зазначив міністр.

Клименко також зауважив, що внаслідок атаки, за попередніми даними, минулося без постраждалих та жертв.

У місті Українка Київської області після масованої атаки Росії сталася потужна пожежа. Місцеві жителі писали, що горіла Трипільська ТЕС, яка є найбільшою у Київській області.

Зрештою глава наглядової ради "Центренерго" заявив, що Трипільська ТЕС повністю знищена внаслідок російських ударів.

Як реагували на ворожий обстріл в Україні й світі

Президент України наголосив, що російські військові вкотре цілили по об'єктах критичної інфраструктури. Так, окупанти підло вдарили по Харкову та області, а також по об'єктах у Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях. Він подякував усім, хто тепер ліквідовує наслідки атаки, а також силам ППО, які стояли на варті.

Зеленський уточнив, що загалом росіяни запустили понад 40 ракет та ще близько 40 дронів-камікадзе. На жаль, збити вдалося лише частину ворожих засобів повітряного нападу, тому глава держави звернувся до партнерів.

Кожен із наших сусідів у Європі, кожен з інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України в ППО. Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено й надалі це робити, якщо російські ракети й "Шахеди" битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор. Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії,

– наголосив президент.

Водночас глава держави подякував усім партнерам у світі, які справді дієво підтримують Україну та боротьбу з ворогом. Зеленський подякував усім лідерам, які "не мовчатимуть, які продовжать допомагати нам і засуджувати російський терор".

На ворожу атаку також відреагувала пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона зауважила, що станом на 4:15 ранку по всій Україні було оголошено повітряну тривогу, країна перебувала під загрозою застосування безпілотників та ракет.

"Окрім атак на українську інфраструктуру, минулого місяця від обстрілів загинули 600 цивільних осіб. Зараз Україні потрібно більше протиповітряної оборони й наша допомога", – зауважила Брінк.