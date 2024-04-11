Росія масовано атакувала Україну вночі проти 11 квітня. Під ударом опинилися енергооб'єкти у різних регіонах.

Дивіться також На Півдні є влучання: окупанти атакували об’єкти енергетики

Деталі обстрілу

Міністр енергетики розповів, що під ударом ворога опинились об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. На Київщині, за попередньою інформацією, є перебої з електропостачанням

Енергетики вже працюють над усуненням наслідків,

– наголосив він.

Росія вже не вперше цього року атакує об'єкти енергетики. Вона активізувала свої атаки в березні 2024 року, хоча опалювальний сезон вже добігав кінця.

Вночі проти 11 квітня Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-95. Крім цього, були також пуски ракет типу "Кинджал" із МіГ-31К. До цього агресорка запускала ударні дрони-камікадзе. Росія вкотре здійснила комбіновану масовану атаку по нашій державі.

Під прицілом були також ТЕС