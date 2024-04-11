Россия массированно атаковала Украину в ночь на 11 апреля. Под ударом оказались энергообъекты в разных регионах.
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Детали обстрела
Министр энергетики рассказал, что под ударом врага оказались объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. На Киевщине, по предварительной информации, есть перебои с электроснабжением
Энергетики уже работают над устранением последствий,
– подчеркнул он.
Россия уже не впервые в этом году атакует объекты энергетики. Она активизировала свои атаки в марте 2024 года, хотя отопительный сезон уже подходил к концу.
В ночь на 11 апреля Россия подняла стратегические бомбардировщики Ту-95. Кроме этого, были также пуски ракет типа "Кинжал" с МиГ-31К. До этого агрессорка запускала ударные дроны-камикадзе. Россия в очередной раз осуществила комбинированную массированную атаку по нашему государству.
Под прицелом были также ТЭС
- Россия утром 11 апреля атаковала также две теплоэлектростанции ДТЭК
- Серьезно повреждено оборудование предприятий. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и восстановление работы оборудования.
- По предварительной информации, к счастью, обошлось без пострадавших.
- С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны почти 170 раз.