Про це повідомляють у ДТЕК та Укренерго. Загалом ворог використав 82 різних засоби повітряного нападу.

До теми Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру: які області були під ударом

Окупанти продовжують бити по енергетиці

У ДТЕК повідомили, Росія атакувала дві теплоелектростанції під час масованої атаки 11 квітня. Відомо про серйозні пошкодження обладнання підприємств.

Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих,

– повідомили у ДТЕК.

Зверніть увагу! Від початку повномасштабного вторгнення ворог майже 170 разів обстріляв теплоелектростанції ДТЕК.

В Укренерго додали, що 11 квітня окупанти знову масовано атакували енергетичну інфраструктуру країни. Так, ворожими ракетами й дронами було пошкоджено підстанції та об'єкти генерації в 5 областях:

Харківській,

Запорізькій,

Одеській,

Київській,

Львівській.

Зокрема, найскладніша ситуація у Харківській області. В ОВА раніше повідомляли, що у місті було зафіксовано близько 10 прильотів. Наразі в області ввели аварійні графіки відключення світла. В місті не працює метро – лише як укриття.

Також є пошкодження у Львівській області – там окупанти вдарили по підстанції та газовому об’єкту.

Масована атака 11 квітня: головне