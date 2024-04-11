Він подякував усім службам, які нині ліквідовують наслідки масованих обстрілів, а також силам ППО, які майже всю ніч відбивали російську атаку. Президент наголосив, що збити вдалося лише частину ракет, тому закликав партнерів посилити підтримку.

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Президент України наголосив, що російські військові вкотре цілили по об'єктах критичної інфраструктури. Так, окупанти підло вдарили по Харкову та області, а також по об'єктах у Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях. Він подякував усім, хто тепер ліквідовує наслідки атаки, а також силам ППО, які стояли на варті.

Зеленський уточнив, що загалом росіяни запустили понад 40 ракет та ще близько 40 дронів-камікадзе. На жаль, збити вдалося лише частину ворожих засобів повітряного нападу, тому глава держави звернувся до партнерів.

Кожен із наших сусідів у Європі, кожен з інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України в ППО. Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено й надалі це робити, якщо російські ракети й "Шахеди" битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор. Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії,

– наголосив президент.

Водночас глава держави подякував усім партнерам у світі, які справді дієво підтримують Україну та боротьбу з ворогом. Зеленський подякував усім лідерам, які "не мовчатимуть, які продовжать допомагати нам і засуджувати російський терор".

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