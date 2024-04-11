Он поблагодарил все службы, которые сейчас ликвидируют последствия массированных обстрелов, а также силы ПВО, которые почти всю ночь отражали российскую атаку. Президент подчеркнул, что сбить удалось лишь часть ракет, поэтому призвал партнеров усилить поддержку.

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Зеленский прокомментировал ночную атаку врага

Президент Украины подчеркнул, что российские военные в очередной раз целились по объектам критической инфраструктуры. Так, оккупанты подло ударили по Харькову и области, а также по объектам в Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской областях. Он поблагодарил всех, кто теперь ликвидирует последствия атаки, а также силам ПВО, которые стояли на страже.

Зеленский уточнил, что в целом россияне запустили более 40 ракет и еще около 40 дронов-камикадзе. К сожалению, сбить удалось лишь часть вражеских средств воздушного нападения, поэтому глава государства обратился к партнерам.

Каждый из наших соседей в Европе, каждый из других партнеров видит, насколько критической является потребность Украины в ПВО. Именно здесь, именно сейчас, именно нашей возможностью преодолеть российский террор мир может доказать, что все одинаково воспринимают террор как преступление. Если же России будет разрешено и в дальнейшем это делать, если российские ракеты и "Шахеды" будут бить не только по Украине, но и по решимости партнеров, это будет глобальным разрешением на террор. Нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии,

– подчеркнул президент.

В то же время глава государства поблагодарил всех партнеров в мире, которые действительно действенно поддерживают Украину и борьбу с врагом. Зеленский поблагодарил всех лидеров, которые "не будут молчать, которые продолжат помогать нам и осуждать российский террор".

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