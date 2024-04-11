Враг запустил по Украине 40 "Шахедов". Защитники неба отработали почти отлично.

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Сбивали также и ракеты

Ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине.

По предварительной информации, силами и средствами противовоздушной обороны Украины 37 из 40 БпЛА были уничтожены. в то же время информацию о сбитых ракет уточняют.

Россия поднимала в воздух стратегическую авиацию и осуществляла пуски ракет. Известно, что враг атаковал энергообъекты в разных регионах Украины.

Россия уже не впервые в этом году атакует объекты энергетики. Она активизировала свои атаки в марте 2024 года, хотя отопительный сезон уже подходил к концу.

Во Львове и области слышали взрывы