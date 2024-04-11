Ворог запустив по Україні 40 "Шахедів". Оборонці неба відпрацювали майже відмінно.

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Збивали також і ракети

Вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні.

За попередньою інформацією, силами та засобами протиповітряної оборони України 37 з 40 БпЛА було знищено.Водночас інформацію щодо збитих ракет уточнюють.

Росія підіймала у повітря стратегічну авіацію та здійснювала пуски ракет. Відомо, що ворог атакував енергооб'єкти у різних регіонах України.

Росія вже не вперше цього року атакує об'єкти енергетики. Вона активізувала свої атаки в березні 2024 року, хоча опалювальний сезон вже добігав кінця.

У Львові та області чули вибухи