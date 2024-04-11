Були пуски зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Львів – перебувайте в укриттях, наголосили у Повітряних силах.
Ракети заходять у повітряний простір Івано-Франківської області, курс західний. Ракети західніше Луцька змінюють курс на Львівщину.
Ракети у Волинській області, змінюють курс на Львівщину
Ракети в Кам'янець-Подільському районі Хмельноцької області, курс західний.
Тернопіль – в укриття.
Ракета на Рівне.
Ракета північніше Рівного, курс західний.
Був літ одразу трьох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Ракети на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс південно-західний.
Ракети з Житомирщини заходять в повітряний простір Рівненщини, Вінниччини та Хмельниччини, курс західний. Також ракети в районі Борисполя, курс західний.
Ракети в південній частині Чернігівської області, курс західний.
Ракети через Коростенський район Житомирської області, курс південно-західний.
Ще одна ракета з Сумської області, курсом на Полтавщину.
Ракети з Сумської області курсом на захід. Ракети на півночі Київщини змінили курс на південно-західний.
Нова група ракет в Сумській області, курс південно-західний.
Ракети в північній частині Київщини, курс західний.
Ракети з Чернігівщини летять курсом на Київщину.
Перші ракети в Україні
Ракети заходять з Чернігівської області, курс південно-західний.