У Повітря піднялись три борти МіГ-31К. Це носії гіперзвукової ракети "Кинджал".
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Росія масовано атакує Україну
Повітряні сили поінформували про зліт 3 бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Ворог здійнив пуски "Кинджалів". Росія також використовує їх для того, аби масовано атакувати Україну.
Пізніше написали про зліт ще одного МіГ-31К.
Приблизно о 2 ночі Повітряні сили повідомили про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95. Росія вже щонайменше 10 разів вдарила по Харкову.
Не можна ігнорувати повітряну тривогу, тому спустіться у найближче укриття або скористайтесь правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя.
Перед цим ворог запускав "Шахеди"
- Перед тим, як атакувати Україну ракетами, Росія здійснила атаку "Шахедами". Ударні дрони-камікадзе фіксували у різних областях України.
- Зокрема, російський безпілотник зайшов у повітряний простір Львівської області. Рухається у напрямку Львова, попередили в ОВА.
- Повітряна тривога через безпілотні літальні апарати поширилась на всю Україну. Потім злетіли бомбардувальники.