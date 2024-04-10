Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. Пізно ввечері 10 квітня надійшла інформація про те, що російські загарбники знову запустили "Шахеди". Якщо у вашій області оголосили повітряну тривогу – негайно переходьте до укриття і не покидайте його до відбою.

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В яких областях загроза атаки "Шахедами"

23:48 Станом на цю хвилину повітряну тривогу також оголосили на Полтавщині та Кіровоградщині.

23:35 На Одещині лунають вибухи. Місцеві ЗМІ пишуть, що ППО працює по "Шахедах" у регіоні.

23:25 Повітряну тривогу оголосили у Полтавській області.

23:21 глава Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців: "Одеса та Одеський район, прошу всіх бути в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги!"

23:15 Повітряні сили пишуть: Групи БпЛА з Херсонщини, курсом на Криворізький район Дніпропетровщини.

БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курсом на Харківщину.

Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.

23:13 Станом на цю хвилину повітряну тривогу також оголосили на Миколаївщині, Одещині та Херсонщині.

23:07 Повітряні сили пишуть, що група БпЛА з Херсонщини летить у північно-західному напрямку.

22:51 У Повітряних силах уточнили, що БпЛА фіксують південніше Павлограда Дніпропетровської області. Курс – північний.

22:50 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Донеччині.

22:25 Повітряні сили зазначили, що Запорізька та Дніпропетровська області під загрозою атаки "Шахедами".

Окупанти вночі атакували "Шахедами"