Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. Пізно ввечері 10 квітня надійшла інформація про те, що російські загарбники знову запустили "Шахеди". Якщо у вашій області оголосили повітряну тривогу – негайно переходьте до укриття і не покидайте його до відбою.

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В яких областях загроза атаки "Шахедами"

Окупанти вночі атакували "Шахедами"

  • Звернімо увагу, що в ніч проти 10 квітня російські військові також тероризували Україну дронами-камікадзе. Відомо, що російські загарбники запустили 17 "Шахедів". Також випустили дві крилаті ракети "Іскандер-К" та одну балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму.
  • Як зазначили зранку у Повітряних силах, до відбивання удару долучилися підрозділи Повітряних сил ЗСУ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Всього вдалося збити 14 "Шахедів" на Миколаївщині та Одещині.
  • Також відомо, що 9 квітня близько 20:00 знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59. Їх ворог випустив на Одесу.