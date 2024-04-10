Оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины. Поздно вечером 10 апреля поступила информация о том, что российские захватчики снова запустили "Шахеды". Если в вашей области объявили воздушную тревогу – немедленно переходите в укрытие и не покидайте его до отбоя.
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В каких областях угроза атаки "Шахедами"
Оккупанты ночью атаковали "Шахедами"
- Обратим внимание, что в ночь на 10 апреля российские военные также терроризировали Украину дронами-камикадзе. Известно, что российские захватчики запустили 17 "Шахедов". Также выпустили две крылатые ракеты "Искандер-К" и одну баллистическую ракету "Искандер-М" со временно оккупированного Крыма.
- Как отметили утром в Воздушных силах, к отражению удара присоединились подразделения Воздушных сил ВСУ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Всего удалось сбить 14 "Шахедов" в Николаевской и Одесской областях.
- Также известно, что 9 апреля около 20:00 уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59. Их враг выпустил на Одессу.