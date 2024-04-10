Оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины. Поздно вечером 10 апреля поступила информация о том, что российские захватчики снова запустили "Шахеды". Если в вашей области объявили воздушную тревогу – немедленно переходите в укрытие и не покидайте его до отбоя.

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В каких областях угроза атаки "Шахедами"

23:48 По состоянию на эту минуту воздушную тревогу также объявили на Полтавщине и Кировоградщине.

23:35 В Одесской области раздаются взрывы. Местные СМИ пишут, что ПВО работает по "Шахедах" в регионе.

23:25 Воздушную тревогу объявили в Полтавской области.

23:21 глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям: "Одесса и Одесский район, прошу всех быть в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги!"

23:15 Воздушные силы пишут: Группы БПЛА с Херсонщины, курсом на Криворожский район Днепропетровщины.

БПЛА в северной части Днепропетровщины, курсом на Харьковщину.

Несколько групп БПЛА из акватории Черного моря, курсом на Одесскую область.

23:13 По состоянию на эту минуту воздушную тревогу также объявили на Николаевщине, Одесской и Херсонской областях.

23:07 Воздушные силы пишут, что группа БПЛА с Херсонщины летит в северо-западном направлении.

22:51 В Воздушных силах уточнили, что БПЛА фиксируют южнее Павлограда Днепропетровской области. Курс – северный.

22:50 По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Запорожье, Днепропетровской и Донецкой областях.

22:25 Воздушные силы отметили, что Запорожская и Днепропетровская области под угрозой атаки "Шахедами".

Оккупанты ночью атаковали "Шахедами"