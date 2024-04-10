Подробнее о последствиях жуткого террористического удара сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Около 19:30 в своем телеграмме он написал пост, в котором отметил, что оккупанты били баллистикой по транспортным объектам области.

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Врачи борются за жизнь еще одного мужчины

Глава ОВА отметил, что вечером российские военные нанесли удар по Одесскому району. В результате этого погибли четыре человека, в частности – 10-летняя девочка. Известно, что еще семь человек получили ранения. Один человек находится в тяжелом состоянии, ему ампутировали ноги. Врачи борются за его жизнь.

Обратим внимание! Олег Кипер отметил, что Одесская область в очередной раз была под ударами российских военных с 18:00 по 18:30. Предварительно, враг бил баллистическими ракетами "Искандер-М".

По имеющейся информации, в Одесском районе повреждена транспортная инфраструктура и грузовики, которые стояли рядом. На месте выполняют свою работу все соответствующие службы.

Глава ОВА выразил соболезнования родным и близким погибших. Присоединяются к его словам в редакции 24 Канала.

Также Олег Кипер обратился к жителям региона. Он призвал их оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Как отметили в Силах обороны юга Украины, российские военные нанесли двойной удар баллистикой по Одесскому району. Под атаку попала транспортная инфраструктура. Известно о попадании в АЗС, что усиливает взрывную опасность.

Оккупанты атаковали Одесскую область ночью и утром

Олег Кипер также отметил, что российские военные атаковали Одесскую область ночью и на рассвете. Били по ней как дронами-камикадзе, так и ракетами.

Он отметил, что сначала враг выпустил ударные БПЛА. Под прицелом оккупантов снова была энергетическая инфраструктура. Нашим силам ПВО удалось уничтожить два "Шахеды".

А уже около 05:30 враг ударил по Одесской области ракетами. В тот раз тоже использовали баллистику.

В день освобождения Одессы от фашистских захватчиков россияне ударили по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Известно о двух пострадавших работниках транспортного предприятия,

– отметил Кипер.

Он добавил, что повреждениям подвергся энергетический объект, частный дом и несколько авто. Пострадавших в результате атаки не было.