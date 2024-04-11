Об этом сообщают в ДТЭК и Укрэнерго. В целом враг использовал 82 различных средства воздушного нападения.
К теме Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру: какие области были под ударом
Оккупанты продолжают бить по энергетике
В ДТЭК сообщили, Россия атаковала две теплоэлектростанции во время массированной атаки 11 апреля. Известно о серьезных повреждениях оборудования предприятий.
После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и восстановление работы оборудования. По предварительной информации, обошлось без пострадавших,
– сообщили в ДТЭК.
В Укрэнерго добавили, что 11 апреля оккупанты снова массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. Так, вражескими ракетами и дронами были повреждены подстанции и объекты генерации в 5 областях:
- Харьковской,
- Запорожской,
- Одесской,
- Киевской,
- Львовской.
В частности, самая сложная ситуация в Харьковской области. В ОВА ранее сообщали, что в городе было зафиксировано около 10 прилетов. Сейчас в области ввели аварийные графики отключения света. В городе не работает метро – только как укрытие.
Также есть повреждения во Львовской области – там оккупанты ударили по подстанции и газовому объекту.
Массированная атака 11 апреля: главное
- Вечером 10 апреля оккупанты начали атаковать Украину, запустив дроны-камикадзе типа "Шахед". Враг запускал их с 2 направлений – Приморско-Ахтарская и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. В целом Россия запустила 40 "Шахедов", 39 из которых – сбили силы и средства ПВО.
- Также враг атаковал ракетами. Россияне запустили всего 42 ракеты, среди которых крылатые Х-101/Х-555, аэробаллистические "Кинжал", зенитные С-300 и авиационные Х-59. Силы ПВО смогли сбить только 18 ракет.
- Владимир Зеленский, комментируя массированную атаку, отметил, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО для защиты от российских ракет и беспилотников. Он призвал партнеров усилить помощь, ведь "если российские ракеты будут бить по решимости партнеров, то это будет глобальным разрешением на террор".