Об этом сообщают в ДТЭК и Укрэнерго. В целом враг использовал 82 различных средства воздушного нападения.

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Оккупанты продолжают бить по энергетике

В ДТЭК сообщили, Россия атаковала две теплоэлектростанции во время массированной атаки 11 апреля. Известно о серьезных повреждениях оборудования предприятий.

После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и восстановление работы оборудования. По предварительной информации, обошлось без пострадавших,

– сообщили в ДТЭК.

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения враг почти 170 раз обстрелял теплоэлектростанции ДТЭК.

В Укрэнерго добавили, что 11 апреля оккупанты снова массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. Так, вражескими ракетами и дронами были повреждены подстанции и объекты генерации в 5 областях:

Харьковской,

Запорожской,

Одесской,

Киевской,

Львовской.

В частности, самая сложная ситуация в Харьковской области. В ОВА ранее сообщали, что в городе было зафиксировано около 10 прилетов. Сейчас в области ввели аварийные графики отключения света. В городе не работает метро – только как укрытие.

Также есть повреждения во Львовской области – там оккупанты ударили по подстанции и газовому объекту.

Массированная атака 11 апреля: главное