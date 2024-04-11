Среди них 42 ракеты различных типов и 40 дронов-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили 39 ударных беспилотников.
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Как отработала ПВО
Как сообщили в Воздушных силах, всего враг использовал 82 средства воздушного нападения, среди которых:
- 20 крылатых ракет Х-101/Х-555, которые запустили с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков – Саратовская область);
- 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К (район пусков – Тамбовская область);
- 12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской области);
- 40 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136", которые запустили из Приморско-Ахтарска и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму;
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, которые запустили из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.
Основным направлением атаки для врага была Львовская область. К отражению воздушного нападения России были привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили 18 из 42 ракет, а также 39 из 40 "Шахедов". В целом украинские защитники уничтожили 57 воздушных целей:
- 16 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 39 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136";
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Враг снова прицельно бил по энергетике
- Во время массированной атаки враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру. Так, есть повреждения энергетических объектов в Харьковской, Запорожской, Одесской, Киевской и Львовской областях. Кроме того, Россия цинично ударила по 2 теплоэлектростанциях ДТЭК – повреждено оборудование.
- Владимир Зеленский, комментируя массированную атаку, призвал партнеров усилить помощь и поддержку Украины. Он обратился к лидерам стран мира и отметил, что наша страна нуждается в дополнительных системах ПВО.
- Самая сложная ситуация в энергосистеме Харьковской области. Там ввели графики аварийных отключений. Метро пока работает только как укрытие. В Харьковской ОВА добавили, что враг снова бил по критической инфраструктуре региона. Для этого в направлении Харьковщины оккупанты запустили более 10 ракет.