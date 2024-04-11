Среди них 42 ракеты различных типов и 40 дронов-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили 39 ударных беспилотников.

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Как отработала ПВО

Как сообщили в Воздушных силах, всего враг использовал 82 средства воздушного нападения, среди которых:

20 крылатых ракет Х-101/Х-555, которые запустили с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков – Саратовская область);

6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К (район пусков – Тамбовская область);

12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской области);

40 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136", которые запустили из Приморско-Ахтарска и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59, которые запустили из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.

Основным направлением атаки для врага была Львовская область. К отражению воздушного нападения России были привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили 18 из 42 ракет, а также 39 из 40 "Шахедов". В целом украинские защитники уничтожили 57 воздушных целей:

16 крылатых ракет Х-101/Х-555;

39 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Враг снова прицельно бил по энергетике