Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины – Наталья Гуменюк. Она отметила, что пока пусков с моря во время российской атаки Украины – не фиксировали, передает 24 Канал.

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В ВСУ рассказали о ракетоносителе врага в море

Гуменюк отметила, что накануне массированной атаки ночью подводный ракетоноситель оккупантов вышел на боевое дежурство в Черное море. По словам пресс-секретаря, это уже стала признак накануне обстрелов нашего государства.

Мы наблюдаем это каждый раз, когда начинается такая массированная атака, на боевом дежурстве появляется ракетоноситель. По состоянию на сейчас мы не фиксировали очередные пуски с моря, но сам такой выход является характерным признаком тактики россиян,

– подчеркнула она.

Наталья Гуменюк также пояснила, что во время предыдущей массированной атаки были зафиксированы пуски с ракетоносителя. Но перед тем две атаки прошли без применения "Калибров", хотя ракетоносители дежурили.

По словам полковника, эта тактика россиян может быть направлена на рассредоточение усилий противовоздушной обороны наших сил.

В Черном море находится субмарина "Варшавянка"

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире национального марафона объяснил, что боясь атак на корабли-ракетоносители, враг начал применять субмарины.

"Сейчас в море находится "Варшавянка" 36 проекта – носитель крылатых ракет. Мы видим это уже не впервые, так же сейчас выясняют его причастность к ночным атакам", – объяснил капитан.

Плетенчук отметил, что в случае подтверждения применения ракеты с моря, это будет уже похоже на выбор тактики россиянами, что все же они решили сначала пускать ракеты с воздуха, а затем во время массированной атаки также пускать оружие с моря. По словам капитана, вся информация о сегодняшней атаке будет дополняться.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что во время ночной атаки враг запустил более 40 ракет и еще около 40 дронов-камикадзе. К сожалению, сбить удалось лишь часть вражеских средств воздушного нападения.