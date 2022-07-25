Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України. У російських окупантів є частковий успіх у районі ТЕС.

Цікаво Повний розгром росії малоймовірний, але повернення ситуації до 24 лютого – можливе, – аналітик

Яка ситуація Бахмутському напрямку

Ситуація на Бахмутському напрямку, як і на всій лінії фронту, особливо на Сході, залишається вкрай напруженою. Однак успіх в окупантів перемінний.

Загарбники намагалися вести штурмові дії у напрямках Клинове – Покровське та Володимирівка – Покровське, однак наші воїни завдали росіянам і ті відступили.

У районі Вуглегірської ТЕС частковий успіх є в окремих підрозділів окупантів.

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти

російські окупанти щодня обстрілюють українські міста та села. На Бахмутському напрямку вкотре опинилися під ворожим вогнем:

  • Нью-Йорк;
  • Новолуганське;
  • Кодема;
  • Берестове;
  • Білогорівка;
  • Іванівське;
  • Соледар;
  • Майорськ;
  • Бахмутське;
  • Покровське;
  • Яковлівка;
  • Курдюмівка;
  • Бахмут;
  • Весела Долина;
  • Зайцеве;
  • Травневе.

Також біля Нью-Йорка, Соледара, Покровського та по території Вуглегірської ТЕС окупанти завдали авіаударів.