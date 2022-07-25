Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины. У российских оккупантов есть частичный успех в районе ТЭС.

Интересно Полный разгром россии маловероятен, но возвращение ситуации к 24 февраля – возможно, – аналитик.

Какая ситуация в Бахмутском направлении

Ситуация на Бахмутском направлении, как и по всей линии фронта, особенно на Востоке, остается крайне напряженной. Однако успех у оккупантов переменный.

Захватчики пытались вести штурмовые действия по направлениям Клиново -Покровское и Владимировка – Покровское, однако наши воины задали россиянам и те отступили.

В районе Углегорской ТЭС частичный успех имеется у отдельных подразделений оккупантов.

оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты

российские оккупанты ежедневно обстреливают украинские города и села. На Бахмутском направлении оказались под вражеским огнем:

  • Нью-Йорк;
  • Новолуганское;
  • Кодема;
  • Берестово;
  • Белогоровка;
  • Ивановское;
  • Соледарь;
  • Майорск;
  • Бахмутское;
  • Покровское;
  • Яковлевка;
  • Курдюмовка;
  • Бахмут;
  • Веселая Долина;
  • Зайцево;
  • Майское.

Также возле Нью-Йорка, Соледара, Покровского и по территории Углегорской ТЭС оккупанты нанесли авиаудары.