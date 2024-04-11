Про руйнування Трипільскої ТЕС повідомив голова наглядової ради "Центренерго" Андрій Гота у коментарі "Інтерфакс-Україна".

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Що відомо про обстріл Трипільскої ТЕС

Андрій Гота повідомив, що росіяни повністю зруйнували Трипільську теплоелектростанцію.

Унаслідок обстрілу почалася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.

На щастя, усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі.

Важливо! Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації. До складу товариства входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС у Київській області, Зміївська ТЕС у Харківській області, Вуглегірська ТЕС у Донецькій області та відокремлений підрозділ "Ременерго" у Черкасах. 22 березня 2024 року повністю знищили Зміївську ТЕС, а Вуглегірська ТЕС у Донецькій області перебуває в окупації від 25 липня 2022 року.

Яка ситуація зі світлом у Київській області

Під час національного телемарафону Очільник Київської ОВА Роман Кравченко повідомив, що на місцях влучань працюють всі служби.

Наразі усі жителі Київської області підключені, енергетики зуміли повернути світло в їхні домівки.

Крім того, у компанії "Нафтогаз" повідомили, що під ударом опинилися два газосховища. Наразі вони продовжують працювати, паралельно місці йде ліквідація наслідків обстрілів. Постраждалих немає.

Міський голова міста Українка в Київські області Олександр Туренко після обстрілу закликав місцевих мешканців "щільно зачинити вікна у своїх будинках, щоб не дихати шкідливими продуктами горіння".

Однак згодом він відредагував пост, залишивши лише заклик зарядити пристрої та зробити запаси води.

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Що відомо про нічний обстріл України