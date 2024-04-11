Там зазначили, що окупанти намагаються ускладнити життя мирних громадян. Про це в етері телемарафону повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, передає 24 Канал.

Дивіться також Було щонайменше 10 ударів по Харківщині: в місті та області вже ввели графіки відключень світла

Окупанти б'ють по цивільній інфраструктурі

Юсов зазначив, що про ймовірність повторення масових ударів було відомо і заявлялося публічно. Він зазначає, що росіяни завдають ударів по цивільним об'єктам, які не мають жодного стосунку до військової чи оборонної інфраструктури.

Ставка робиться на те, щоб завдати якомога більше руйнувань, уражень об'єктам цивільної інфраструктури і ускладнити життя мирних громадян та посилити гуманітарні проблеми в Україні,

– Юсов про основну мету росіян.

Він також додав, що окупанти не встигли з організаційних причин завдати ударів по енергетиці взимку, тому вони намагаються наздогнати це зараз.

"Стосовно військових об'єктів мова не йде, це удари суто по цивільним об'єктам", – резюмував представник ГУР.

Ворог знову атакував енергооб'єкти України