Там отметили, что оккупанты пытаются усложнить жизнь мирных граждан. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, передает 24 Канал.

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Оккупанты бьют по гражданской инфраструктуре

Юсов отметил, что о вероятности повторения массовых ударов было известно и заявлялось публично. Он отмечает, что россияне наносят удары по гражданским объектам, которые не имеют никакого отношения к военной или оборонной инфраструктуре.

Ставка делается на то, чтобы нанести как можно больше разрушений, поражений объектам гражданской инфраструктуры и усложнить жизнь мирных граждан и усилить гуманитарные проблемы в Украине,

– Юсов об основной цели россиян.

Он также добавил, что оккупанты не успели по организационным причинам нанести удары по энергетике зимой, поэтому они пытаются догнать это сейчас.

"Относительно военных объектов речь не идет, это удары сугубо по гражданским объектам", – резюмировал представитель ГУР.

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