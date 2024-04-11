Атака на українські газові сховища
Відтак, 11 квітня два підземних газових сховища України потрапили під удар під час масованої повітряної атаки. Як повідомили в пресслужбі, на щастя, співробітники не постраждали.
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Сховища продовжують працювати. Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу,
– йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, вночі Росія атакувала енергооб'єкти у чотирьох областях: у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській.
Що відомо про удари по ПСГ
- Глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що під час ракетного обстрілу рано вранці 24 березня, а згодом і 29 березня постраждали об'єкти "Нафтогазу" на заході України.
- Після удару, що стався 24 березня, "Укртрансгаз" зменшив щоденну пропускну здатність на 6% у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт.
- Генеральний директор оператора газосховищ "Укртрансгаз" Роман Малютін зазначив, що завдяки оперативним діям збитки не вплинули на можливість закачування газу в підземні сховища.
- Він додав, на ремонт пошкодженого об'єкта є достатнім, оскільки пошкоджене обладнання потрібне лише для забезпечення пікового відбору газу, починаючи з січня наступного року.