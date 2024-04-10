Взаємні санкції
Днями міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан критикував Ізраїль за заборону на участь турецьких військових вантажів у доставці гуманітарної допомоги до Гази. Він обіцяв ввести заходи у відповідь до оголошення Ізраїлем перемир'я та дозволу на доставку допомоги.
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Відтак, Туреччина вже заборонила понад 50 товарів, включно з алюмінієм, сталлю, будматеріалами, авіапальним та хімдобривами, заявивши про негайну дію цих обмежень.
Немає виправдань для Ізраїлю блокувати нашу спробу доставити допомогу повітрям голодуючим людям Гази,
– зазначає Фідан.
Туреччина загалом описує дії Ізраїлю в Газі як "воєнні злочини", і висловлює підтримку ХАМАСу.
Позиція Ізраїлю
У відповідь на заяви Туреччини міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац сказав, що Ердоган "знову жертвує економічними інтересами народу Туреччини заради своєї підтримки вбивць із ХАМАСу в Газі".
Він також зазначив, що звернувся до організацій в США з проханням припинити інвестиції в Туреччину та утриматися від імпорту турецьких товарів.
Туреччина та Ізраїль нормалізували відносини, призначивши посольств у своїх відповідних країнах у 2022 році після років напруженості. Але з січня турецька влада затримала десятки осіб, у тому числі приватних детективів, за підозрою у шпигунстві на користь Ізраїлю, переважно за палестинцями, які проживають у Туреччині.