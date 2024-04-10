Взаємні санкції

Днями міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан критикував Ізраїль за заборону на участь турецьких військових вантажів у доставці гуманітарної допомоги до Гази. Він обіцяв ввести заходи у відповідь до оголошення Ізраїлем перемир'я та дозволу на доставку допомоги.

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Відтак, Туреччина вже заборонила понад 50 товарів, включно з алюмінієм, сталлю, будматеріалами, авіапальним та хімдобривами, заявивши про негайну дію цих обмежень.

Немає виправдань для Ізраїлю блокувати нашу спробу доставити допомогу повітрям голодуючим людям Гази,

– зазначає Фідан.

Туреччина загалом описує дії Ізраїлю в Газі як "воєнні злочини", і висловлює підтримку ХАМАСу.

Зауважте! Уряд турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, який минулого місяця зазнав значних невдач на місцевих виборах, стикається з інтенсивним тиском усередині країни щодо припинення торгівлі з Ізраїлем. Критики звинувачують уряд у подвійних стандартах, висуваючи рішучі звинувачення проти Ізраїлю, при цьому продовжуючи вигідні комерційні відносини.

Позиція Ізраїлю

У відповідь на заяви Туреччини міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац сказав, що Ердоган "знову жертвує економічними інтересами народу Туреччини заради своєї підтримки вбивць із ХАМАСу в Газі".

Він також зазначив, що звернувся до організацій в США з проханням припинити інвестиції в Туреччину та утриматися від імпорту турецьких товарів.

Цікаво! Експорт Туреччини до Ізраїлю склав 5,4 мільярда доларів у 2023 році, згідно з даними Турецького статистичного інституту.

Туреччина та Ізраїль нормалізували відносини, призначивши посольств у своїх відповідних країнах у 2022 році після років напруженості. Але з січня турецька влада затримала десятки осіб, у тому числі приватних детективів, за підозрою у шпигунстві на користь Ізраїлю, переважно за палестинцями, які проживають у Туреччині.