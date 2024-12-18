Наразі в Україні існує два основних типи повісток. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало, передає 24 Канал.

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Які є типи повісток

Повістки в Україні поділяються на два типи: для уточнення даних та бойова.

Повістка для уточнення даних використовується для перевірки особистої інформації та подальшого проходження військово-лікарської комісії.

Бойова повістка вручається після завершення перевірок. Вона дає право на тимчасове звільнення з роботи та зобов'язує особу прибути для мобілізації.

Нагадаємо, що в Україні можливе бронювання від мобілізації. Проте певні категорії громадян не можна забронювати під час воєнного стану. Зокрема, бронюванню не підлягають військовозобов'язані, що мають дефіцитні військово-облікові спеціальності. Окрім цього, для отримання бронювання особа повинна відповідати певним критеріям.