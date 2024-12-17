Так, граничний вік перебування на службі у військовому резерві встановлюється відповідно до частини першої статті 22 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", передає 24 Канал.

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Що відомо про максимальний вік для призову

Граничний вік перебування на військовій службі встановлюється:

для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — до 45 років;

для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — до 50 років;

для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — до 55 років;

для військовослужбовців молодшого офіцерського складу — до 45 років;

для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) — до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) — до 55 років;

для військовослужбовців вищого офіцерського складу — до 60 років;

для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу — до 60 років; вищого офіцерського складу — до 65 років.

Військовослужбовці – професіонали, яких ВЛК визнала придатними, за власним бажанням можуть залишитися на військовій службі понад граничний вік перебування на строк до 5 років.

У запас зараховуються громадяни України, придатні до військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі.

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Запас військовозобов’язаних поділяється на першу та другу категорії:

До запасу першої належать військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.

До запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або взагалі не проходили службу.

Запас військовозобов’язаних також поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов’язаних.

Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

Перший розряд — до 35 років.

— до 35 років. Другий розряд — до 60 років.

Військовозобов’язані офіцерського складу, які перебувають у запасі, теж поділяються на розряди за віком.

Перший розряд : молодший офіцерський склад — до 45 років; старший офіцерський склад: майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) — до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) — до 55 років; вищий офіцерський склад — до 60 років.

: молодший офіцерський склад — до 45 років; старший офіцерський склад: майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) — до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) — до 55 років; вищий офіцерський склад — до 60 років. Другий розряд: молодший та старший офіцерський склад — до 60 років; вищий офіцерський склад — до 65 років.

Граничний вік перебування в запасі другого розряду є взагалі граничним віком перебування в запасі Збройних сил України та інших військових формувань.

Отже, чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Коли їм виповнюється 60 років, то їх виключають з військового обліку.

Водночас чоловік може піти в лави ЗСУ за власним бажанням та стати добровольцем навіть, попри досягнення граничного віку.