Деталі операції повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ. Йдеться про "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї.

Що відомо про уражений завод?

За результатами атаки Сил оборони, уражено один з цехів виробництва "Невинномиський Азот", на об'єкті зафіксовано пожежу.

Завод є критично важливим складником військово-промислового комплексу ворога. Потужність виробництва складає понад 1 мільйон тонн аміаку та до 1,4 мільйона тонн аміачної селітри на рік.

Це робить підприємство одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів.

Важливо! Об'єкт на постійній основі забезпечує низку підприємств ворожого ВПК і виконує функції хімічного хабу в системі технічного забезпечення бойових дій.

Нагадаємо, уночі мешканці Невинномиська Ставропольського краю скаржилися на гучні звуки. Над містом прогриміло щонайменше 6 вибухів.

Згодом про ураження підприємства повідомили моніторингові канали. За їхніми даними, на заводі працюють єдині в Росії установки з виробництва метилацетату та високочистої оцтової кислоти, діє перше в країні виробництво меламіну, а з 2024 року – нове виробництво нітрату калію.