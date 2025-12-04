Ірландські Збройні сили ухвалили рішення не збивати безпілотники. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на дані ірландського порталу The Journal.
Актуально Зеленський у Дубліні зустрівся з прем'єр-міністром Ірландії
Що відомо про дрони, які летіли поряд з президентським бортом?
За даними джерела, чотири безпілотники військового типу наблизилися до району аеропорту Дубліна близько 23:00. Саме в цей час мав пролітати літак із Зеленським. Однак через те, що борт приземлився раніше запланованого часу, зіткнення з дронами вдалося уникнути.
Після цього підозрілі БпЛА попрямували в бік військового корабля Ірландії LÉ William Butler Yeats, який таємно розмістили неподалік Дубліна.
Спецслужби встановили, що дрони були запущені з північного сходу Дубліна та перебували в повітрі до двох годин. Наразі невідомо, хто їх запустив, з якою метою і де вони перебувають зараз. За оцінкою ірландських служб безпеки, безпілотники були великими, дорогими й мали конкретно військове призначення. Так, інцидент класифікували як гібридну атаку.
За інформацією The Journal, після події у вівторок відбулася термінова нарада за участю вищого керівництва Ірландії. Для мінімізації ризиків під час польоту Зеленського літак здійснив спеціальний зліт із Дубліна.
Зауважимо, що у столиці Ірландії Дубліні президент України брав участь у двосторонніх переговорах із прем'єром країни Мікхолом Мартіном та відкритті Ірландсько-українського економічного форуму. Крім того, він провів зустрічі з президенткою Кетрін Конноллі та міністеркою закордонних справ Гелен Макінті.
Що відомо про інші інциденти з невідомими дронами у небі Європи?
Над повітряним простором країн НАТО регулярно фіксують невідомі безпілотники, ймовірно російського походження. Полковник у відставці Джон Світ зазначив, що російська ФСБ налагоджує складні ланцюги запуску, аби унеможливити встановлення прямої причетності Кремля до цих дій.
Загроза таких дронів стає все більш відчутною для європейських держав. Так, ввечері 6 листопада дрони зафіксували поблизу аеропорту Гетеборг-Ландветтер у південній Швеції.
А у жовтні невідомі безпілотні літальні апарати бачили над Іспанією. Вони, ймовірно, могли бути таємно доставлені до європейських країн для подальшого використання.