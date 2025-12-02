Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис прем'єра Ірландії Міхала Мартіна в X. Він також показав кадри зустрічі.

Що відомо про візит Зеленських до Ірландії?

Зеленський прибув до Дубліна разом із першою леді.

Маємо честь вітати президента Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську в Ірландії. Наша підтримка народу України, який захищає свою свободу і демократію, залишається непохитною,

– написав Мартін, який зустрічав президентське подружжя.

Зеленські прибули до Ірландії: дивіться відео

Раніше Мартін писав, що приїзд Зеленського буде першим офіційним візитом українського президента до Ірландії.

У Дубліні глава України візьме участь у двосторонніх переговорах з прем'єром і відкритті Ірландсько-українського економічного форуму. Також заплановані зустрічі із президенткою Ірландії Кетрін Конноллі, міністеркою закордонних справ країни Гелен Макінті, а також з Рустемом Умєровим.

