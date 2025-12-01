Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що робитиме Зеленський у Франції 1 грудня?

Кореспонденти Суспільного інформують, що Зеленський разом із першою леді прибув до Франції.

Він проведе зустріч із президентом Макроном у форматі віч-на-віч, а також відвідає виробничі потужності французької авіакосмічної компанії Dassault Aviation,

– ідеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ писали, що візит Зеленського у Францію можливий. А ще мовиться про те, що коли зарубіжні візити глави держави закінчаться, він вирішить, хто стане очільником Офісу президента.

Востаннє гарант був з візитом у Франції не так давно – 17 листопада. А 30 листопада він висловився так: "На тижні буде багато роботи і з партнерами у Європі, і важливо, щоб усі ми були з однаковим баченням ситуації та розумінням, що тиск на Росію як на єдину причину цієї війни, а не на Україну може реально спрацювати заради миру".

Цікаво! Видання Axios писало, що у Франції Зеленський зустрінеться з Умєровим, щоб детальніше почути про результати перемовин у США 30 листопада. Напередодні секретар РНБО, який очолює делегацію України на переговорах, спілкувався із президентом телефоном, про що сам і написав. Зеленський у своєму телеграм-каналі вказав, що очікує на повну доповідь делегації при особистій зустрічі. Але не вказав, що це може бути в Європі.

Зеленський привідкрив деталі візиту 1 грудня

У своєму дописі в телеграм-каналі глава держави повідомив, що вже поговорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Поінформував про вчорашню роботу нашої делегації в Америці: все було дуже конструктивно. Є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати. Наші представники повернуться у Європу цими днями, і після розмови з ними та повної доповіді про розвиток перемовин будемо визначатися з подальшою нашою активністю,

– написав Зеленський.

Він не вказав прямим текстом, чи перебуває в Європі. Але цей висновок можна зробити з його допису.

"На сьогодні ж заплановані перемовини з нашими друзями у Європі. Буде дуже змістовний день. Дипломатія, оборона, енергетика – пріоритети очевидні. Дякую всім, хто допомагає!" – мовиться там.