Про що говорили на зустрічі у США 30 листопада?

Відповідно до повідомлення Axios, ішлося про питання територій.

Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на тому, де буде пролягати фактичний кордон з Росією відповідно до мирної угоди, повідомили Axios два українські чиновники. Вони описали п'ятигодинну зустріч як "складну" та "напружену", але продуктивну,

– ідеться в матеріалі.

Якщо спершу делегації спілкувалися в розширеному форматі, то потім кількість учасників звузилась до трьох осіб з кожної сторони. А чи не єдиним питанням, яке обговорювали, була "лінія територіального контролю".

Від американців лишилися Рубіо, Кушнер і Віткофф, які були і до цього. Українську сторону представляли радник з національної безпеки Рустем Умєров, начальник Генерального штабу генерал Андрій Гнатов та заступник керівника воєнної розвідки Вадим Скібіцький. Тобто без Сергія Кислиці та Ольги Стефанішиної.

Коли переговори команд завершилися, Умеров, який очолював делегацію, провів ще одну особисту зустріч з Віткоффом. А Умеров зателефонував Зеленському, щоб проінформувати його про переговори.

Це було напружено, але не негативно. Ми справді цінуємо серйозну участь США. Наша позиція полягає в тому, що ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти США досягти успіху, не втрачаючи нашу країну та запобігаючи черговій агресії,

– написав один із українських чиновників Axios після зустрічі.

Цікаво! На початку перемовин делегації обмінялися ритуальними ґречними заявами та сподіваннями на конструктив. Умєров кілька разів подякував американцям, а Кислиця написав теплий пост у соцмережі. Та після завершення переговорів і Рубіо, і Умєров назвали зустріч складною.

Імовірно, Рустем Умеров зустрінеться із Зеленським у Парижі 1 грудня та розповість президентові про перебіг перемовин більше детально. Цього ж дня Віткофф вирушить до Москви.

Головне питання полягає в тому, яка позиція росіян і чи їхні наміри справжні. Подивимося, що Віткофф принесе з Москви,

– розповів медійникам український чиновник.

Що пишуть інші ЗМІ про зустріч у Маямі?